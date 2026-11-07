Quy định rõ giao dịch nhà đất bắt buộc phải công chứng

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận thêm hơn 252.000 tài khoản giao dịch trong tháng 10, nâng tổng số lên gần 14,4 triệu. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 7, chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước.