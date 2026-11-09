Quy định rõ cơ chế bảo vệ người lao động khi bỏ cấp phép cho thuê lại lao động

Sáng 9/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Đề xuất người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27/7

Góp ý nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động, ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) cho biết, dự thảo Luật đề xuất bổ sung ngày 24/11, Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương hằng năm từ 11 lên 12 ngày. Đại biểu kiến nghị Quốc hội xem xét bổ sung ngày 27/7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân người có công.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách đối với người có công. Hàng năm, nhân dịp 27/7, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) phát biểu. Ảnh: Khánh Duy

Qua tiếp xúc với các gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và người dân tại địa phương, đại biểu ghi nhận nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội quy định ngày 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đề cập công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đại biểu cho biết, những năm qua, quân đội đã triển khai nhiều hoạt động trong và ngoài nước. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, đáp ứng mong mỏi của các gia đình liệt sĩ và đồng đội.

Dẫn chứng từ lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, đại biểu chia sẻ hình ảnh đông đảo người dân, học sinh, sinh viên và người lao động chờ đợi hàng giờ để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Theo đại biểu, điều này cho thấy những chủ trương hợp lòng dân có thể khơi dậy tinh thần đoàn kết và truyền thống tri ân của dân tộc.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Nhấn mạnh tri ân người có công là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và cả hệ thống chính trị, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho rằng, nếu ngày 27/7 được quy định là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, mỗi người lao động sẽ có thêm thời gian cùng gia đình, dòng họ, bạn bè và địa phương tham gia các hoạt động tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công.

Đơn giản hóa thủ tục cho thuê lại lao động phải bảo đảm quyền lợi người lao động

Góp ý quy định về cho thuê lại lao động trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động, ĐBQH Lâm Văn Đoan (Lâm Đồng) cho rằng, đây là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền và lợi ích của người lao động. Vì vậy, việc chuyển từ cấp phép sang thông báo hoạt động phải đi đôi với cơ chế kiểm soát rủi ro và bảo vệ người lao động.

Theo đại biểu, dự thảo Luật chuyển sang cơ chế thông báo hoạt động kèm ký quỹ 2 tỷ đồng, đồng thời giao Chính phủ quy định cơ chế hậu kiểm tại nghị định. Tuy nhiên, dự thảo chưa quy định đầy đủ các biện pháp kiểm soát rủi ro, đặc biệt là trách nhiệm của bên thuê lại lao động khi doanh nghiệp cho thuê lại mất khả năng thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

ĐBQH Lâm Văn Đoan (Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh Hồ Long

Đại biểu cho biết, chuyển từ cấp phép sang thông báo là xu hướng tại nhiều quốc gia, song các nước đều chú trọng thiết lập cơ chế bảo vệ người lao động khi doanh nghiệp cho thuê lại phá sản, giải thể hoặc mất khả năng thanh toán.

Do vậy, đại biểu đề nghị quy định cụ thể ngay trong dự thảo Luật về cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động cho thuê lại, bảo đảm việc đơn giản hóa thủ tục không làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước hoặc tạo khoảng trống pháp lý.

Về ký quỹ, đại biểu kiến nghị quy định các nguyên tắc xác định, duy trì và điều chỉnh mức ký quỹ phù hợp với quy mô, mức độ rủi ro của doanh nghiệp; đồng thời bổ sung cơ chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động khi số tiền ký quỹ không đủ chi trả.