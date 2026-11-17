Thủ tục đóng mã số thuế khi chấm dứt hoạt động và quy định áp dụng khi hợp nhất

Căn cứ theo Điều 13 Thông tư số 90/2026/TT-BTC, khi một cơ sở giáo dục công lập thực hiện sắp xếp lại dẫn đến chấm dứt hoạt động, đơn vị này phải tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn để hoàn thành thủ tục này được quy định là 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động. Việc tuân thủ đúng mốc thời gian này giúp cơ quan chức năng cập nhật kịp thời tình trạng của đơn vị trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Đối với trường hợp cơ sở giáo dục được thành lập từ quá trình hợp nhất, quy định hiện hành áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cơ chế quản lý phân định rõ hai nhóm thủ tục bắt buộc. Nhóm thứ nhất là các cơ sở giáo dục bị hợp nhất phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa bàn. Thời hạn xử lý thủ tục này cũng gói gọn trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 90/2026/TT-BTC.

Nhóm thứ hai là cơ sở giáo dục đóng vai trò tổ chức hợp nhất mới hình thành sẽ phải đăng ký cấp mã số thuế mới. Đơn vị này thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế nơi tổ chức đóng trụ sở. Theo Điều 7 Thông tư số 90/2026/TT-BTC, thời hạn để hoàn tất việc đăng ký thuế cũng được giới hạn trong vòng 10 ngày làm việc.

Quy tắc giữ nguyên mã số thuế đối với cơ sở giáo dục nhận sáp nhập

Khác biệt với hình thức hợp nhất, quá trình sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập áp dụng một quy trình xử lý mã số thuế có phần linh hoạt hơn cho đơn vị tiếp nhận. Đối với các cơ sở giáo dục bị sáp nhập, đơn vị vẫn phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Điều 13 Thông tư số 90/2026/TT-BTC. Thời hạn giải quyết yêu cầu này là 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động.

Tuy nhiên, đối với cơ sở giáo dục sáp nhập, pháp luật cho phép giữ nguyên mã số thuế đang sử dụng. Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi thông tin đăng ký thuế như tên, địa chỉ trụ sở hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn để thực hiện bước điều chỉnh này là trong 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi thông tin hoặc được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Quyết định thành lập hoặc văn bản tương đương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chính vì sự khác biệt về mặt thủ tục hành chính, cơ quan thuế lưu ý các đơn vị cần xác định đúng trường hợp hợp nhất hay sáp nhập để thực hiện đúng thủ tục về mã số thuế. Việc hiểu rõ khái niệm tổ chức lại sẽ giúp các cơ sở giáo dục công lập tránh được những sai sót trong quá trình kê khai pháp lý.