Quy định nội dung và yêu cầu của hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học

Nội dung giáo dục theo nhu cầu người học trong đó có phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo theo hướng chuyên sâu: lập trình, robot, Internet vạn vật (IoT) và các nội dung giáo dục STEM nâng cao khác.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học nhằm bảo đảm cơ hội cho người học tiếp cận nội dung giáo dục theo định hướng phát triển cá nhân.

Nội dung hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là những nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu

Nội dung hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là những nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu phục vụ nhu cầu, sở thích, năng khiếu, năng lực và định hướng phát triển cá nhân của người học, bảo đảm sự phân định rõ với hoạt động giáo dục tăng cường theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, bao gồm:

a) Phát triển năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính theo hướng chuyên sâu, cá thể hóa theo năng lực, sở trường, nhằm phát triển tài năng, tố chất đặc thù của người học;

b) Phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo theo hướng chuyên sâu: lập trình, robot, Internet vạn vật (IoT) và các nội dung giáo dục STEM nâng cao khác; phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc theo phương pháp giáo dục tích hợp nội dung và ngôn ngữ; dạy học ngôn ngữ khác ngoài Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 đã học chính khóa theo Chương trình giáo dục phổ thông;

Điểm d khoản 2 Điều 6 về nội dung hoạt động giáo dục tăng cường: d) Ngoại ngữ, hướng nghiệp và kỹ năng: củng cố, bổ trợ năng lực ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông thông qua hoạt động thực hành, giao tiếp, trải nghiệm; giáo dục hướng nghiệp phổ cập; giáo dục tài chính cơ bản; kỹ năng sống và các kỹ năng mềm khác ở mức độ cơ bản, cần thiết chung cho mọi người học.

d) Giáo dục kỹ năng: phát triển kỹ năng sống và các nhóm kỹ năng mềm khác phù hợp với nhu cầu, sở thích, năng khiếu, năng lực và định hướng phát triển cá nhân của người học, ở mức độ mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu hơn nội dung kỹ năng cơ bản quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Chỉ được tổ chức khi cơ sở giáo dục đã bảo đảm thực hiện đầy đủ hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường

Tổ chức các hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Chỉ được tổ chức khi cơ sở giáo dục đã bảo đảm thực hiện đầy đủ hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường theo yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này;

b) Được tổ chức theo nhóm người học có cùng nội dung đăng ký, không theo đơn vị lớp học biên chế; tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia và lựa chọn nội dung của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học; không làm ảnh hưởng đến thời gian, chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;

c) Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học không được bố trí xen kẽ giữa các tiết học của hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường;

d) Quy mô nhóm, lớp, thời gian thực hiện do người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định trên cơ sở mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, điều kiện cơ sở vật chất và yêu cầu bảo đảm an toàn, không vượt quá sĩ số tối đa của lớp học theo điều lệ trường của từng cấp học; bảo đảm phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe của người học và điều kiện của cơ sở giáo dục; công khai thời khóa biểu, danh sách nhóm, lớp;

đ) Được huy động đội ngũ nhân sự thực hiện ngoài cơ sở giáo dục có chuyên môn phù hợp; đối với nội dung ngoại ngữ nâng cao theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế quy định tại điểm c khoản 2 Điều này, giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy phải là người bản ngữ hoặc đáp ứng chuẩn năng lực ngôn ngữ, năng lực nghề nghiệp tương đương theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật; kinh phí thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Thông tư này.

Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.