Quy định nội dung và yêu cầu của hoạt động giáo dục tăng cường

Nội dung hoạt động giáo dục tăng cường trong đó có khoa học, công nghệ, tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo.

Hoạt động giáo dục tăng cường nhằm tiếp nối hoạt động giáo dục chính khóa, bảo đảm mọi người học được tiếp cận nội dung giáo dục toàn diện, được tăng cường các hoạt động thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển phẩm chất, năng lực theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông. Hoạt động giáo dục tăng cường không làm phát sinh môn học mới và không làm tăng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông.

Nội dung hoạt động giáo dục tăng cường

Nội dung hoạt động giáo dục tăng cường là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận, bao gồm một hoặc một số nội dung sau đây:

a) Giáo dục toàn diện: đạo đức, nhân cách, lý tưởng, trách nhiệm xã hội, lịch sử, văn hóa, thể chất, thẩm mỹ; giáo dục pháp luật, an toàn giao thông; phòng, chống đuối nước; phòng, chống tai nạn thương tích, ứng phó với thiên tai; phòng, tránh xâm hại trẻ em;

b) Khoa học, công nghệ và năng lực số: khoa học, công nghệ, tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo;

c) Thực hành, trải nghiệm: giáo dục STEM, trải nghiệm, thực hành;

d) Ngoại ngữ, hướng nghiệp và kỹ năng: củng cố, bổ trợ năng lực ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông thông qua hoạt động thực hành, giao tiếp, trải nghiệm; giáo dục hướng nghiệp phổ cập; giáo dục tài chính cơ bản; kỹ năng sống và các kỹ năng mềm khác ở mức độ cơ bản, cần thiết chung cho mọi người học.

Tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Nội dung giáo dục bảo đảm tính liên thông, phù hợp với mục tiêu giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông; có liên hệ, vận dụng nội dung các môn học, hoạt động giáo dục; ưu tiên các hoạt động thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn;

b) Được tổ chức trong thời gian dạy học 02 buổi/ngày, ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa; bảo đảm mọi người học có cơ hội tiếp cận, lựa chọn, tham gia phù hợp với mục tiêu, nội dung và điều kiện tổ chức, số tiết học trong ngày và trong tuần theo quy định về tổ chức dạy học 02 buổi/ngày đối với từng cấp học;

c) Đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 02 buổi/ngày, việc tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường thực hiện theo Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, phù hợp điều kiện thực tế và lộ trình tổ chức dạy học 02 buổi/ngày;

d) Đội ngũ nhân sự thực hiện là nhà giáo của cơ sở giáo dục; được huy động đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân, nghệ sĩ và các cá nhân khác có chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức phù hợp và an toàn đối với người học.

Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.