Từ 1/3/2027, áp dụng quy định mới về hải quan đối với hàng hóa thương mại điện tử. (Ảnh minh họa)

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, trong đó quy định cụ thể về địa điểm làm thủ tục, phân nhóm hàng hóa, quy trình thông quan và chính sách thuế.

Phân nhóm hàng hóa để thực hiện thủ tục hải quan

Theo Nghị định, đối với hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan được lựa chọn đơn vị Hải quan để thực hiện thủ tục. Với hàng nhập khẩu, địa điểm làm thủ tục được xác định theo phương thức vận chuyển: đơn vị Hải quan quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; đơn vị Hải quan cửa khẩu đối với hàng không qua dịch vụ này; hoặc đơn vị Hải quan quản lý kho ngoại quan đối với hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan.

Người khai hải quan căn cứ thông tin đơn hàng để chia hàng hóa thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm hàng hóa không thuộc danh mục phải có giấy phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành; hàng hóa được miễn các yêu cầu này theo quy định và hàng hóa không thuộc trường hợp áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. Các hàng hóa còn lại thuộc nhóm 2.

Đối với nhóm 1, hồ sơ hải quan là tờ khai theo các chỉ tiêu thông tin do Bộ Tài chính ban hành. Người khai phải gửi thông tin đến Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử chậm nhất 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh đối với hàng xuất khẩu; trước khi hàng đến cửa khẩu nhập hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu nhập đối với hàng nhập khẩu.

Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin, cấp số đăng ký tờ khai, phản hồi yêu cầu khai bổ sung hoặc từ chối đăng ký theo quy định. Việc kiểm tra hồ sơ được thực hiện trên hệ thống; kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện qua máy soi, trừ các trường hợp phải kiểm tra trực tiếp.

Đối với nhóm 2, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất, tái nhập được thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.

Giới hạn mức miễn thuế nhập khẩu 48 triệu đồng/năm

Về chính sách thuế, hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng Việt Nam trở xuống được miễn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng chỉ được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế đối với hàng hóa thuộc diện này không quá 48 triệu đồng Việt Nam/năm. Các chính sách thuế khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.