Quy định mức hỗ trợ mới đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo nghị quyết, mỗi thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Đối với thôn, xóm, tổ dân phố có dưới 150 hộ gia đình, mỗi tổ gồm 3 thành viên: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên. Đối với địa bàn có từ 150 hộ gia đình trở lên, số lượng thành viên từ 3 đến 10 người, gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và các tổ viên.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm biên giới tại xã Trường Hà phối hợp phát quang đường tuần tra biên giới.

Về chế độ hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, tổ trưởng được hỗ trợ 1.771.000 đồng/người/tháng, tổ phó 1.518.000 đồng/người/tháng, tổ viên 1.265.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra, thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ 33.000 đồng/người/tháng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp quy định khác của tỉnh có mức hỗ trợ cao hơn thì được hưởng theo một mức cao nhất.

Nghị quyết cũng quy định chế độ bồi dưỡng khi thành viên được cử đi thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cấp có thẩm quyền hoặc được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, được bồi dưỡng 13.000 đồng/đêm, tối đa 10 đêm/người/tháng. Khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động, được bồi dưỡng 130.000 đồng/người/ngày.

Đối với thành viên bị ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc chết khi thực hiện nhiệm vụ, Nghị quyết quy định các chế độ hỗ trợ cụ thể. Trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ được hỗ trợ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tương đương mức hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng này. Trong thời gian điều trị nội trú, được hỗ trợ tiền ăn 72.000 đồng/người/ngày cho đến khi ổn định sức khỏe, ra viện. Trường hợp thành viên chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi thực hiện nhiệm vụ bị tai nạn dẫn đến chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất 84.240.000 đồng và tiền mai táng phí 23.400.000 đồng.

Kinh phí thực hiện nghị quyết được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, bố trí trong dự toán giao hằng năm cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp hiện hành.

Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) thông qua ngày 14/10/2026, thay thế Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 25/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung liên quan đến tổ chức, mức chi và chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Nghị quyết HĐND tỉnh về mức hỗ trợ mới đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở