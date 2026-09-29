Quy định mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Cảng hàng không quốc tế Long Thành cuối tháng 9/2026. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam)

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; Luật Giá số 16/2023/QH15 và các quy định sửa đổi, bổ sung; các nghị định của Chính phủ và thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng.

Quyết định do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn ký thay Bộ trưởng, trên cơ sở đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam và Vụ Vận tải và An toàn giao thông.

Theo Quyết định, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được áp dụng theo từng loại hình chuyến bay.

Cụ thể, đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội, mức giá dịch vụ là 90.909 đồng/hành khách. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế, mức giá dịch vụ là 25 USD/hành khách.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026. Các mức giá nêu trên được áp dụng đối với tất cả vé máy bay được xuất bán kể từ 0 giờ ngày 1/10/2026, tính theo giờ địa phương nơi xuất vé.

Nhằm bảo đảm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không, Quyết định cũng quy định chính sách chuyển tiếp đối với trường hợp hành khách thay đổi điểm xuất phát của chuyến bay.

Theo đó, trường hợp hành khách đã xuất vé đi trên chuyến bay có điểm xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng sau đó được chuyển đổi điểm xuất phát sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành thì áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé.

Đối với trường hợp này, không thu bổ sung hoặc hoàn trả phần chênh lệch giá dịch vụ phát sinh do việc chuyển đổi điểm xuất phát của chuyến bay.