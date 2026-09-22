Quy định một phương thức tuyển sinh cho một ngành đào tạo có thể làm giảm chất lượng đầu vào?

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết, việc sửa đổi các quy định được thực hiện trong bối cảnh giáo dục đại học đang có nhiều yêu cầu mới về hoàn thiện.

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ GDĐT quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học sửa đổi, năm 2027, mỗi ngành, chương trình đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh và từ năm 2028 còn 1 phương thức (không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển).

Ý kiến từ các trường đại học đánh giá việc giảm số lượng phương thức tuyển sinh đối với từng ngành, chương trình đào tạo là hợp lý, góp phần hạn chế tình trạng sử dụng quá nhiều phương thức, qua đó kiểm soát tốt hơn chất lượng đầu vào và bảo đảm công bằng cho thí sinh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị từ năm 2028 nên duy trì ít nhất hai phương thức thay vì một phương thức, nhằm tăng tính linh hoạt, mở rộng cơ hội cho thí sinh và giúp các trường lựa chọn được nguồn tuyển phù hợp.

Đại diện Trường Đại học Giao thông Vận tải ủng hộ lộ trình của Bộ GD-ĐT trong việc giảm số lượng phương thức xét tuyển với từng ngành, chương trình đào tạo nhưng lo lắng nếu từ năm 2028 chỉ còn một phương thức xét tuyển cho mỗi ngành/chương trình đào tạo sẽ có rủi ro.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long cũng cho rằng nếu từ năm 2028 mỗi ngành chỉ còn một phương thức tuyển sinh thì để đảm bảo an toàn về nguồn tuyển, nhiều trường tốp trung sẽ chọn phương án tuyển sinh theo học bạ thay vì các phương thức khác như xét theo điểm các kỳ thi đánh giá năng lực. Điều này sẽ làm giảm chất lượng đầu vào.

“Để tạo cơ hội cho thí sinh và cho trường, nên sử dụng tối thiểu hai phương thức,” bà Hà kiến nghị. Sử dụng hai phương thức cũng là đề nghị của đại diện khối trường quân đội, đại diện Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Giáo sư Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng nếu sử dụng một phương thức có thể dẫn đến các trường tốp trên sẽ chọn những phương thức phân hóa tốt, trong khi trường tốp dưới có thể sẽ chỉ dùng học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bên cạnh đó, đại diện một trường cũng cho rằng việc hạn chế tối đa 5 phương thức có thể không đáp ứng đủ với các trường có chương trình đào tạo đặc thù của mỗi trường đại học.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT Nguyễn Tiến Thảo cho biết, dự thảo sẽ tiếp tục được rà soát kỹ cả về nội dung và kỹ thuật thể hiện, nhất là những quy định còn có cách hiểu khác nhau hoặc cần tính đến đặc thù của từng lĩnh vực đào tạo.

Ông Nguyễn Tiến Thảo mong muốn các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để văn bản khi ban hành vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa phù hợp với thực tiễn và tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.