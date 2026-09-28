Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền lập biên bản, xử phạt và việc thi hành các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực báo chí.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên; từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí.

Hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp hoặc hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng.

Hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng.

Đối với vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san, hành vi không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi sử dụng thông tin do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cung cấp bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng, minh họa, đặt tiêu đề không phù hợp với nội dung làm người đọc hiểu sai, đăng, phát ý kiến phản hồi không đầy đủ hoặc không đúng thời điểm bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Mức phạt từ 20 đến 40 triệu đồng áp dụng đối với nhiều hành vi, trong đó có đăng, phát thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục; cổ xúy hủ tục, mê tín, dị đoan; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam; đăng, phát thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ em; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân không được sự đồng ý; xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín của cá nhân; làm lộ danh tính người tố cáo trái quy định.

Hành vi miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác; quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội hoặc thông tin về thân nhân, các mối quan hệ của cá nhân trong vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng.

Mức phạt từ 60 đến 80 triệu đồng áp dụng đối với hành vi đăng, phát thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng; hoặc miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, tuyên truyền lối sống đồi trụy mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng hoặc tin, bài, ảnh kích động bạo lực mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng.

Nghị định quy định phạt từ 100 đến 200 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, tài liệu hoặc nội dung thông tin đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã cải chính, trừ trường hợp thuộc mức xử phạt cao hơn.