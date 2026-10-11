Quy định mới về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa lưu thông trong nước

Từ năm 2027, áp dụng quy định mới về xuất xứ hàng hóa Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Nghị định quy định về hàng hóa có xuất xứ thuần túy, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Việt Nam, công đoạn gia công, chế biến đơn giản, các yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định, hàng hóa có xuất xứ Việt Nam thuộc một trong hai trường hợp là hàng hóa có xuất xứ thuần túy Việt Nam hoặc hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Việt Nam.

Đối với hàng hóa có xuất xứ thuần túy, các trường hợp được xác định bao gồm cây trồng và sản phẩm từ cây trồng được trồng, thu hoạch tại Việt Nam; động vật được sinh ra hoặc nuôi dưỡng tại Việt Nam và sản phẩm từ những động vật này; khoáng sản được chiết xuất hoặc lấy ra từ đất, nước, đáy biển hoặc dưới đáy biển của Việt Nam.

Quy định cũng áp dụng với một số sản phẩm khai thác từ vùng biển ngoài lãnh hải, hải sản đánh bắt từ vùng biển cả bằng tàu đăng ký tại Việt Nam và được phép treo cờ Việt Nam, cùng các vật phẩm thu được trong quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng tại Việt Nam không còn thực hiện được chức năng ban đầu và chỉ có thể thải bỏ, làm nguyên liệu thô hoặc tái chế.

Đối với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Việt Nam, Nghị định quy định tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc có hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) tối thiểu 30%. Trị giá vật liệu đóng gói, bao bì cấu thành hàng hóa được tính vào hàm lượng VVC.

Riêng hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số, các chi phí nghiên cứu, phát triển, thiết kế, lập trình, số hóa, tự động hóa, thử nghiệm kỹ thuật và kiểm thử phần mềm gắn với quy trình tạo ra sản phẩm tại Việt Nam được tính vào hàm lượng VVC.

Nghị định đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân thể hiện xuất xứ Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin công bố; lưu trữ hồ sơ, chứng từ chứng minh xuất xứ và cung cấp tài liệu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Hàng hóa có nhãn thể hiện xuất xứ Việt Nam đúng quy định pháp luật trước thời điểm Nghị định có hiệu lực được tiếp tục sử dụng nhãn đó đến khi hàng hóa hết hạn sử dụng.