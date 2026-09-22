Quy định mới về xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg về việc hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị. Quy định này đặt ra bộ tiêu chí cụ thể để nhận diện các dự án đáp ứng yêu cầu về môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững.

Theo Quyết định, dự án xanh phải thuộc một trong các loại hình được quy định tại Phụ lục I và đồng thời đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu tương ứng. Đáng chú ý, lĩnh vực năng lượng có 10 loại hình dự án được đưa vào phạm vi áp dụng, trong đó có sản xuất điện mặt trời, điện gió, sản xuất khí đốt từ các nguồn sinh khối, sản xuất pin và ắc quy công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và áp dụng ESG.

Việc đưa các loại hình năng lượng này vào hệ thống tiêu chí giúp xác định cụ thể hơn cơ sở để một dự án được công nhận đáp ứng yêu cầu xanh, thay vì chỉ dựa trên định hướng hoặc mục tiêu môi trường chung. Các tiêu chí cũng là cơ sở để các chủ thể liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ đối với dự án xanh theo quy định.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, Phụ lục I còn quy định tiêu chí đối với các dự án thuộc giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ môi trường. Điểm chung là các dự án phải hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm tác động đến môi trường và thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Đối với dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn, Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg chia thành 4 nhóm gồm thiết kế, sản xuất tuần hoàn; sử dụng tuần hoàn; phục hồi tài nguyên; cộng sinh công nghiệp, liên kết tuần hoàn.

Trong nhóm thiết kế, sản xuất tuần hoàn, dự án phải áp dụng một hoặc nhiều giải pháp trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, vật liệu và năng lượng, đồng thời tăng cường sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

Nhóm sử dụng tuần hoàn tập trung vào các giải pháp như tái sử dụng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, tân trang, chuyển đổi công năng, tái sản xuất, cho thuê hoặc chia sẻ sản phẩm, thiết bị và công trình, qua đó kéo dài vòng đời sử dụng của vật liệu, linh kiện, thiết bị và hàng hóa.

Đối với phục hồi tài nguyên, các dự án phải áp dụng giải pháp thu gom, tái chế phụ phẩm, chất thải hoặc các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế chất thải phát sinh và giảm tác động xấu đến môi trường. Trong khi đó, nhóm cộng sinh công nghiệp, liên kết tuần hoàn hướng tới việc kết nối các dự án giữa nhiều lĩnh vực, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị hoặc khu dân cư tập trung để sử dụng hiệu quả nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và tài nguyên.

Một điểm đáng chú ý là việc xác định dự án xanh và dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn được thực hiện thông qua tổ chức đánh giá độc lập. Các tổ chức này phải có tư cách pháp nhân, đăng ký hoạt động tại Việt Nam hoặc được thành lập theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời thuộc nhóm tổ chức kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, có chức năng đánh giá sự phù hợp hoặc kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Tổ chức đánh giá độc lập còn phải đáp ứng yêu cầu về hệ thống quản lý và năng lực hoạt động theo TCVN ISO/IEC 17029:2020, ISO/IEC 17029:2019 hoặc các chuẩn mực tương ứng như Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo số 3000, Chuẩn mực Quốc tế về dịch vụ đảm bảo (ISAE 3000) và các tiêu chuẩn, chuẩn mực được cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Bên cạnh tiêu chí xác định dự án xanh và dự án tuần hoàn, Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg cũng quy định về áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị; trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện các dự án và nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện.