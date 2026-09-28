Quy định mới về việc bán xe, buộc phải làm thủ tục thu hồi biển số

Nhiều người có thói quen giao cả đăng ký, biển số để người mua tự sang tên tuy nhiên, quy định hiện hành yêu cầu người bán phải làm thủ tục thu hồi.. Ảnh Cổng TTĐT Công an tỉnh Lào Cai

Theo quy định, khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc để thừa kế xe, chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo đúng trình tự.

Người bán phải làm gì sau khi bán xe?

Theo điểm a khoản 5 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA, khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc để thừa kế xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, không giao cho người nhận chuyển quyền sở hữu. Chủ xe nộp các giấy tờ này cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi.

Riêng trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá, chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi; việc đăng ký, giữ lại biển số trúng đấu giá được thực hiện theo quy định riêng.

Mốc 30 ngày được tính từ khi nào?

Đây là mốc thời gian người bán cần đặc biệt lưu ý. Thời hạn 30 ngày được tính từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, không phải từ ngày hai bên thuận tiện đi làm thủ tục.Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu, người đang đứng tên trên chứng nhận đăng ký xe phải thực hiện thủ tục thu hồi.

Nếu quá thời hạn mà chủ xe chưa làm thủ tục thu hồi, hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho người mua để làm thủ tục thu hồi, người có thẩm quyền có thể xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trước khi giải quyết thủ tục.

Người mua sang tên khi nào?

Sau khi cơ quan đăng ký xe hoàn thành thủ tục thu hồi, người nhận chuyển quyền sở hữu mới thực hiện thủ tục đăng ký sang tên để được cấp chứng nhận đăng ký xe và biển số xe theo quy định.

Trình tự thu hồi và đăng ký sang tên được quy định tại Điều 17 Thông tư 79/2024/TT-BCA.

Trình tự cần nhớ gồm: Lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu → Người bán làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số → Người mua làm thủ tục đăng ký sang tên.

Người dân cần lưu ý, theo khoản 7 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA, tổ chức, cá nhân đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe tiếp tục chịu trách nhiệm của chủ xe trong thời gian chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với trường hợp thuộc diện phải thu hồi.