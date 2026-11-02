Quy định mới về vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính phải định kỳ chuyển đổi

Theo đó, Thông tư 159/2026/TT-BTC quy định danh mục và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị (cơ quan) thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương. Được áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại các cơ quan thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý tại chính quyền địa phương.

Theo Thông tư 159/2026/TT-BTC, việc chuyển đổi vị trí công tác là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan.

Nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 24 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (sửa đổi, bổ sung 2025), cụ thể như sau:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài việc thực hiện nguyên tắc nêu trên, việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 159/2026/TT-BTC quy định danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác gồm:

Phân bổ ngân sách; kế toán; mua sắm công; thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam; thẩm định dự án.

Đấu thầu và quản lý đấu thầu; lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; quản lý quy hoạch; quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; quản lý ODA; thẩm định, định giá trong đấu giá.

Như vậy, từ 15/12/2026 sẽ có 12 vị trí công tác lĩnh vực tài chính địa phương phải định kỳ chuyển đổi.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 năm đến 5 năm theo quy định.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm quyết định điều động, bố trí phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ có hiệu lực.

Trường hợp thay đổi vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ nhưng bản chất công việc, lĩnh vực công tác không thay đổi thì không được coi là đã thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; thời gian thực hiện vị trí việc làm, nhiệm vụ nêu trên được tính liên tục để xác định thời hạn chuyển đổi.

Bên cạnh đó, Thông tư 159/2026/TT-BTC cũng quy định các trường hợp chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Theo đó, trường hợp chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định 59/2019/NĐ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 134/2021/NĐ-CP và Nghị định 184/2026/NĐ-CP. Và chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Nghị định 59/2019/NĐ-CP.

Thông tư 159/2026/TT-BTC có hiệu lực từ 15/12/2026.