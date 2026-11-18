Văn bản công chứng điện tử phải có mã phản hồi nhanh (QR-Code), đường liên kết, mã số hoặc hình thức ký hiệu riêng khác để tham chiếu, kiểm tra tính xác thực. Ảnh minh họa

Theo đó, văn bản công chứng được tạo lập trực tiếp trên môi trường điện tử theo quy trình công chứng điện tử trực tiếp hoặc trực tuyến theo quy định của Luật Công chứng, Nghị định này và pháp luật về giao dịch điện tử;

Văn bản công chứng giấy được chuyển đổi thành văn bản công chứng điện tử theo quy định tại Điều 47a của Nghị định này, có chữ ký số của công chứng viên và chữ ký số của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi.

Nghị định nêu rõ, văn bản công chứng điện tử phải có mã phản hồi nhanh (QR-Code), đường liên kết, mã số hoặc hình thức ký hiệu riêng khác để tham chiếu, kiểm tra tính xác thực.

Một nội dung đáng chú ý là Nghị định quy định việc chuyển đổi giữa văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người tham gia giao dịch hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Nghị định, việc chuyển đổi văn bản công chứng giấy sang văn bản điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Nội dung của văn bản điện tử được bảo đảm toàn vẹn so với bản gốc và có thể truy cập, sử dụng đầy đủ để tham chiếu;

Có ký hiệu bằng chữ xác nhận văn bản được chuyển đổi từ văn bản công chứng giấy; thông tin về văn bản gốc, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi và thời điểm chuyển đổi;

Có chữ ký số của công chứng viên và chữ ký số của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định rõ việc chuyển đổi văn bản công chứng điện tử sang văn bản giấy phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Văn bản công chứng điện tử được kiểm tra tính toàn vẹn, tính xác thực và chữ ký số trước khi chuyển đổi; nội dung của văn bản giấy được bảo đảm toàn vẹn so với văn bản công chứng điện tử;

Có ký hiệu bằng chữ xác nhận văn bản được chuyển đổi từ văn bản công chứng điện tử; thông tin nhận diện văn bản gốc, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi và thông tin để tra cứu văn bản công chứng điện tử;

Có chữ ký của công chứng viên và con dấu của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi.

Văn bản công chứng được chuyển đổi đáp ứng các yêu cầu quy định nêu trên có giá trị như bản gốc. Việc chuyển đổi không làm thay đổi nội dung, thời điểm có hiệu lực và giá trị pháp lý của bản gốc.

Trường hợp pháp luật quy định văn bản được chuyển giao quyền sở hữu và chỉ được tồn tại dưới một hình thức duy nhất thì thực hiện theo pháp luật điều chỉnh loại văn bản đó.

Văn bản sau chuyển đổi và thông tin về việc chuyển đổi phải được lưu trong hồ sơ công chứng, liên kết với bản gốc và cập nhật vào cơ sở dữ liệu công chứng. Việc chuyển đổi không thay thế nghĩa vụ lưu trữ bản gốc và hồ sơ công chứng theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.