Quy định mới về tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học, sau đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Sửa quy định về người dự tuyển trước khi đăng ký xét tuyển

Người dự tuyển trước khi đăng ký xét tuyển bao gồm:

a) Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT của Việt Nam theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

b) Người đã được công nhận tốt nghiệp THN của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THN của Việt Nam có cùng nhóm ngành dự tuyển;

c) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về phương thức tuyển sinh, nguồn xét tuyển

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 6

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

"1. Cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 05 phương thức tuyển sinh và mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 03 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và tối đa 02 phương thức áp dụng từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.".

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung đề dẫn khoản 2 như sau:

"2. Mỗi phương thức tuyển sinh gắn với một mã số tại Phụ lục V, cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong từng phương thức và bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển (trừ đối tượng xét tuyển thẳng), quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển, điều kiện trúng tuyển trong đó:".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

"3. Nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học bao gồm một trong các đối tượng sau đây, không áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước:

a) Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm theo tổ hợp xét tuyển của các phương thức tuyển sinh (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30;

b) Thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT, THN; thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT, THN và thí sinh quy định tại khoản 1, các điểm a, c, d và đ khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng ban hành kèm Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

c) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và sau 36 tháng kể từ khi tốt nghiệp (trừ trường hợp thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển vào ngành đào tạo đặc thù thuộc nhóm ngành Âm nhạc và Nghệ thuật trình diễn);

d) Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng (không có bằng THPT) và sau 24 tháng kể từ khi tốt nghiệp (trừ trường hợp thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển vào ngành đào tạo đặc thù thuộc nhóm ngành Âm nhạc và Nghệ thuật trình diễn);

đ) Người dự tuyển có kết quả thi tốt nghiệp THN đạt yêu cầu do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định chi tiết và thông báo hằng năm được đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học cùng nhóm ngành đào tạo."./.

TOÀN VĂN: Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học