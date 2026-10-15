Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Ảnh minh hoạ.

Ngày 02/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026. Để chủ động thực hiện các quy định mới, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đồng thời xử lý kịp thời số xe dôi dư, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị định số 379/2026/NĐ-CP đến các tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm các đối tượng liên quan nắm rõ quy định mới và thực hiện đúng trách nhiệm được giao. Cùng với đó, tiến hành xác định số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung theo tiêu chuẩn, định mức mới; thông báo cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và Bộ Tài chính theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đồng thời thực hiện các quy định chuyển tiếp, bảo đảm việc chuyển sang áp dụng định mức mới được thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Tài chính cũng đề nghị rà soát các văn bản hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, tập trung vào việc phân bổ, điều hòa số lượng xe, quyết định chủng loại xe phục vụ công tác chung và quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng. Việc sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng cũng cần được thực hiện theo đúng quy định mới, bảo đảm sử dụng xe đúng tiêu chuẩn, định mức và xử lý phù hợp đối với số xe dôi dư sau rà soát.

Đối với một số lĩnh vực chuyên ngành, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Quốc hội tham mưu quy định các nội dung thuộc thẩm quyền; Bộ Y tế rà soát, hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; Bộ Ngoại giao rà soát Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi cần thiết, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 379/2026/NĐ-CP.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm Nghị định số 379/2026/NĐ-CP được triển khai đồng bộ, đúng thời hạn, góp phần quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công.