Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng trong giáo dục

Quy định này tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục quản lý, đầu tư và sử dụng thiết bị phù hợp với yêu cầu chuyên môn, tránh lãng phí tài sản công. Thông tư áp dụng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc xác định tiêu chuẩn, định mức được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quy mô hoạt động và yêu cầu chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục.

Theo quy định, danh mục và số lượng thiết bị chuyên dùng phải gắn với nhu cầu thực tế phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn. Đây là căn cứ để các đơn vị lập kế hoạch đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng và xử lý tài sản, bảo đảm đúng mục đích, tiêu chuẩn và định mức được quy định.

Đáng chú ý, việc trang bị máy móc, thiết bị không chỉ căn cứ vào số lượng người làm việc mà còn phải xem xét đặc thù hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất và yêu cầu sử dụng thực tế. Qua đó, các cơ sở giáo dục có cơ sở chủ động hơn trong bố trí thiết bị phục vụ dạy học, thực hành, thí nghiệm và các hoạt động chuyên môn.

Thông tư số 66/2026/TT-BGDĐT đồng thời góp phần thống nhất việc xác định nhu cầu và quản lý máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành giáo dục, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục cần rà soát hiện trạng thiết bị, đối chiếu với tiêu chuẩn, định mức mới để tổ chức quản lý, sử dụng và đầu tư phù hợp kể từ khi thông tư có hiệu lực.