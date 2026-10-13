Quy định mới về tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Thông tư số 150/2026/TT-BTC quy định việc tiếp nhận và quản lý, sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg ngày 27/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Thông tư nêu rõ, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.

Việc lập dự toán, thanh toán, kế toán, quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được thực hiện theo các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, kế toán và kiểm toán.

Toàn bộ các khoản thu, chi của Quỹ phải được thực hiện qua tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước. Trường hợp phát sinh tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại thì toàn bộ tiền lãi phát sinh phải được hạch toán đầy đủ vào nguồn thu của Quỹ, không được sử dụng cho mục đích khác ngoài nhiệm vụ của Quỹ.

Nội dung chi, định mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg.

Thông tư cũng nêu rõ quy định về: Trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; trình tự, thủ tục tiếp nhận và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; bảo quản, bàn giao hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác; quy định về cách xác định giá trị các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác không phải là tiền; nguyên tắc lựa chọn ngân hàng thương mại để mở tài khoản Quỹ, về tỷ lệ vốn gửi bảo đảm an toàn vốn và linh hoạt dòng tiền…

Trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Theo Thông tư, việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 157/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Cơ quan được giao quản lý Quỹ có trách nhiệm:

Kiểm tra, đối chiếu thông tin, hồ sơ, chứng từ liên quan đến khoản tiếp nhận.

Hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác từng nguồn hình thành Quỹ.

Theo dõi riêng nguồn kinh phí (nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác) theo quy định và các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện; đối với khoản có mục đích, địa chỉ sử dụng cụ thể phải theo dõi chi tiết theo mục đích, địa chỉ sử dụng đó.

Định kỳ theo Quý đối chiếu số liệu kế toán với số liệu tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng và số lượng, giá trị hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác thực tế.

Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ tiếp nhận theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan.

Đối với khoản viện trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài, việc tiếp nhận, phê duyệt, quản lý và sử dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về viện trợ nước ngoài và pháp luật có liên quan.

Tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện

Theo Thông tư, các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương phải có nguồn gốc hợp pháp, được tiếp nhận, quản lý, theo dõi, hạch toán đầy đủ, công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích theo quy định tại Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg và quy định của pháp luật có liên quan.

Việc tiếp nhận không được kèm theo điều kiện làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc trái quy định của pháp luật.

Đối với khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện có địa chỉ, mục đích sử dụng cụ thể thì việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng phải phù hợp với mục đích của bên tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện và nội dung chi của Quỹ theo quy định.

Đối với khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, Thông tư nêu rõ:

Các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng Đồng Việt Nam được chuyển vào tài khoản của Quỹ theo quy định. Nội dung chuyển tiền phải thể hiện tên cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển tiền và nội dung tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện; trường hợp khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện có mục đích, địa chỉ sử dụng cụ thể thì ghi rõ mục đích, địa chỉ sử dụng đó.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, cơ quan được giao quản lý Quỹ thực hiện tiếp nhận và lập chứng từ thu theo quy định của pháp luật về kế toán. Số tiền mặt tiếp nhận phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của Quỹ theo quy định; không được sử dụng trực tiếp số tiền mặt tiếp nhận để thực hiện các khoản chi của Quỹ. Chứng từ thu tiền và chứng từ nộp tiền vào tài khoản của Quỹ là căn cứ để theo dõi, hạch toán khoản thu của Quỹ.

Các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng ngoại tệ được tiếp nhận thông qua tài khoản ngoại tệ của Quỹ hoặc theo phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và pháp luật có liên quan. Việc quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán. Việc bán, chuyển đổi ngoại tệ và quản lý số tiền thu được sau chuyển đổi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và được theo dõi, hạch toán vào Quỹ theo quy định.

Căn cứ chứng từ của Kho bạc Nhà nước hoặc chứng từ hợp pháp khác, cơ quan được giao quản lý Quỹ thực hiện hạch toán, theo dõi đầy đủ, kịp thời từng khoản tiếp nhận.

Khi phát hiện khoản tiền chuyển nhầm, chuyển thừa hoặc khoản không đủ điều kiện tiếp nhận, cơ quan được giao quản lý Quỹ thực hiện đối chiếu, xác minh thông tin với cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển tiền và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có liên quan. Việc hoàn trả được thực hiện trên cơ sở đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển tiền, kết quả xác minh, đối chiếu và chứng từ chứng minh khoản tiền đã chuyển vào tài khoản của Quỹ.

Khoản tiền hoàn trả được chuyển về đúng tài khoản đã chuyển tiền vào Quỹ; trường hợp cần chuyển vào tài khoản khác phải có tài liệu chứng minh tài khoản đó thuộc cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền và chịu trách nhiệm về yêu cầu hoàn trả.

Việc hoàn trả phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và được phản ánh, điều chỉnh trên sổ kế toán của Quỹ theo quy định.

Cơ quan được giao quản lý Quỹ thực hiện các nội dung quy định về xử lý khoản tiền chuyển nhầm, chuyển thừa hoặc khoản không đủ điều kiện tiếp nhận.

Đối với khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác không phải là tiền:

Việc tiếp nhận phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân giao; bên tiếp nhận; tên, chủng loại, số lượng, chất lượng, hiện trạng; giá trị; mục đích tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện và các hồ sơ, tài liệu kèm theo, nếu có.

Giá trị hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác không phải là tiền được xác định theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Cơ quan được giao quản lý Quỹ thực hiện hạch toán, theo dõi đầy đủ cả về số lượng và giá trị.

Việc bảo quản và bàn giao hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Đối với khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện có mục đích, địa chỉ sử dụng cụ thể:

Cơ quan được giao quản lý Quỹ phải theo dõi riêng khoản tiếp nhận.

Trường hợp mục đích, địa chỉ sử dụng do bên tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện xác định không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc nội dung chi của Quỹ thì không tiếp nhận hoặc trao đổi với bên tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện để điều chỉnh cho phù hợp trước khi tiếp nhận./.