Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 421/2026/NĐ-CP chính thức loại bỏ nhiều mặt hàng nhôm, đồng, kẽm, thiếc khỏi danh mục sản phẩm khoáng sản chế biến chịu quy định cũ. (Ảnh minh họa)

Ngày 26/11/2026, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Nghị định số 421/2026/NĐ-CP. Văn bản này được ban hành nhằm thay thế Phụ lục II kèm theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, vốn đã được sửa đổi, bổ sung trước đó bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP và Nghị định số 144/2026/NĐ-CP.

Điểm nhấn đáng chú ý tại Nghị định mới là việc đưa nhiều mặt hàng thuộc nhóm nhôm, đồng, kẽm và thiếc ra khỏi Phụ lục II – danh mục quy định các sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác.

Cụ thể, đối với nhóm sản phẩm nhôm, cơ quan quản lý đã loại bỏ toàn bộ Chương 76 bao gồm nhôm chưa gia công (mã 76.01), phế liệu và mảnh vụn nhôm (76.02) cùng bột và vảy nhôm (76.03). Các mặt hàng nhôm ở dạng thanh, que, hình (76.04), dây nhôm (76.05) và nhôm dạng tấm, lá, dải có chiều dày trên 0,2 mm (76.06) cũng không còn nằm trong danh mục này.

Tương tự, ở nhóm sản phẩm đồng, Nghị định lược bỏ hàng loạt mã hàng gồm đồng tinh luyện và hợp kim đồng chưa gia công (74.03), phế liệu và mảnh vụn của đồng (74.04) hay hợp kim đồng chủ (74.05). Bên cạnh đó, bột và vảy đồng (74.06), đồng dạng thanh, que, hình (74.07) cùng các loại ống và ống dẫn bằng đồng (74.11) cũng được rút khỏi Phụ lục II.

Đối với mặt hàng kẽm, toàn bộ Chương 79 về các mã hàng kẽm và sản phẩm bằng kẽm đã được loại bỏ hoàn toàn. Danh sách này trải dài từ kẽm chưa gia công (79.01), phế liệu và mảnh vụn kẽm (79.02) cho đến bột, bụi và vảy kẽm (79.03). Các sản phẩm kẽm ở dạng thanh, que, hình, dây (79.04) và dạng tấm, lá, dải, lá mỏng (79.05) cũng chính thức được gỡ bỏ.

Cuối cùng, với nhóm sản phẩm thiếc, Nghị định số 421/2026/NĐ-CP đã loại bỏ ba nhóm mã hàng quan trọng. Đó là thiếc chưa gia công (80.01), phế liệu và mảnh vụn thiếc (80.02), cùng thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình và dây (80.03).

Về điều khoản chuyển tiếp và áp dụng, văn bản nêu rõ đối với các lô hàng xuất khẩu thuộc những nhóm hàng vừa được loại bỏ mà đã thông quan theo quy định pháp luật về hải quan trước ngày 26/11/2026, nếu thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng rơi vào từ ngày 26/11/2026 theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP thì sẽ áp dụng mức thuế theo quy định mới này.

Nghị định số 421/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành là 26/11/2026.