Quy định mới về thủ tục xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán

Theo Quyết định 1649/QĐ-BXD, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có tối đa 15 ngày để kiểm tra và trả lời bằng văn bản về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua. (Ảnh minh họa)

Theo Quyết định 1649/QĐ-BXD mới đây của Bộ Xây dựng, thủ tục “Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua” có mã số 1.012905. Sở Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục này.

Trước khi ký hợp đồng bán hoặc cho thuê mua, chủ đầu tư phải gửi văn bản thông báo kèm hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi có dự án. Hồ sơ gồm văn bản thông báo theo mẫu tại Phụ lục 15 của Nghị định 96/2024 và bảng danh sách thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua.

Hồ sơ cũng phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất của dự án, gồm quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định. Nếu thông tin trên giấy chứng nhận đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thì được thay thế bằng dữ liệu khi cơ sở dữ liệu được vận hành.

Về xây dựng, chủ đầu tư phải cung cấp giấy phép xây dựng và hồ sơ đề nghị cấp phép nếu dự án thuộc trường hợp phải xin phép. Trường hợp được miễn giấy phép, hồ sơ phải có thông báo khởi công và hồ sơ thiết kế xây dựng. Hồ sơ còn phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án. Riêng nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có nhà ở phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công phần móng.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có tối đa 15 ngày để kiểm tra điều kiện của nhà ở đưa vào kinh doanh và trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư. Nếu nhà ở không đủ điều kiện bán, cho thuê mua, cơ quan này phải nêu rõ lý do.

Chủ đầu tư đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin và bảo đảm nhà ở đáp ứng đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.