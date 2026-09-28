Quy định mới về thi đua, khen thưởng: Nghỉ thai sản được tính thời gian công tác

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Nghị định số 368/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, quy định cụ thể về nguyên tắc, tiêu chuẩn, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục khen thưởng, quỹ thi đua, khen thưởng và mức tiền thưởng.

Nghỉ thai sản được tính thời gian công tác để xét thi đua

Theo Nghị định, việc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được; không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được xét khen thưởng mức cao hơn.

Cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với cá nhân, tập thể khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và thủ tục theo quy định. Kết quả khen thưởng công trạng chỉ được sử dụng làm căn cứ xét thành tích khen thưởng công trạng cho lần tiếp theo.

Nghị định số 368/2026/NĐ-CP có nhiều điểm mới áp dụng từ 1/10. Ảnh: LB

Nghị định cũng quy định chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với cá nhân, tập thể trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật; hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, có đơn thư khiếu nại, tố cáo hay vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh, làm rõ.

Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản của cá nhân theo quy định pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, việc xét khen thưởng lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên. Đối với nữ lãnh đạo, quản lý, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 so với quy định chung. Trường hợp thuộc diện có tuổi nghỉ hưu cao hơn theo quy định pháp luật thì thực hiện theo thời gian chung.

Về danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", Nghị định quy định tỷ lệ xét tặng không quá 10% tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" đối với các trường hợp được xét theo tiêu chuẩn có sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Quy định cụ thể tiêu chuẩn Cờ thi đua của Chính phủ, mức tiền thưởng

Nghị định quy định "Cờ thi đua của Chính phủ" được xét tặng cho tập thể đáp ứng tiêu chuẩn theo Luật Thi đua, khen thưởng và được cụm, khối thi đua đánh giá, bình xét, suy tôn là tập thể dẫn đầu. Số lượng đề nghị không quá 20% tổng số tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức và đạt tiêu chuẩn tặng cờ của bộ, ban, ngành, tỉnh.

Đối với một số trường hợp khác, tập thể phải có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ thi đua, khen thưởng.

Nghị định cũng quy định tiêu chuẩn xét tặng, truy tặng nhiều loại Huân chương như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; đồng thời quy định hồ sơ, thủ tục khen thưởng.

Về tiền thưởng, cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở; "Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh" 3 lần; "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 1 lần; "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến" 0,3 lần mức lương cơ sở.

Đối với tập thể, "Cờ thi đua của Chính phủ" được thưởng 12 lần mức lương cơ sở; cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh 8 lần; "Tập thể lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng" 1,5 lần mức lương cơ sở.

Mức thưởng đối với Huân chương Sao vàng là 46 lần mức lương cơ sở; Huân chương Hồ Chí Minh 30,5 lần; Huân chương Độc lập và Huân chương Quân công hạng Nhất 15 lần. Các mức thưởng được quy định cụ thể theo từng loại, hạng Huân chương.

Tập thể được tặng Huân chương được thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng tương ứng đối với cá nhân. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huy chương được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.