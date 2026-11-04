Quy định mới về sàn crypto: Báo cáo sự cố công nghệ trong 24h, công bố trước 7 ngày khi niêm yết

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 165/2026/TT-BTC ngày 31/10/2026, hướng dẫn chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa, có hiệu lực từ ngày 18/12/2026 và áp dụng cho thị trường thí điểm theo Nghị quyết số 05.

Theo Thông tư, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải thực hiện công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh, việc báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa phải bảo đảm tính chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ, không gây hiểu nhầm.

Trường hợp có sự thay đổi nội dung đã báo cáo, công bố, đối tượng báo cáo, công bố thông tin phải báo cáo, công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi.

Với trường hợp muốn đưa một tài sản mã hóa vào giao dịch, sàn phải thông báo trên website ít nhất 7 ngày trước. Thời hạn này cũng áp dụng khi sàn hủy bỏ hoặc hạn chế giao dịch một tài sản.

Trong giờ giao dịch, nhà đầu tư phải được xem số loại tài sản đang giao dịch và tình trạng của từng loại. Website của sàn cũng phải hiển thị giá, khối lượng khớp gần nhất, giá cao nhất, thấp nhất trong ngày và mức biến động. Sàn còn phải công khai ít nhất ba mức giá chào mua, chào bán tốt nhất kèm khối lượng, cùng giá trị mua bán của khối ngoại theo từng loại tài sản.

Sau mỗi phiên, sàn công bố dữ liệu của ngày giao dịch trước đó. Dữ liệu gồm biên độ dao động giá, số lệnh, khối lượng đặt mua, đặt bán và khối lượng, giá trị giao dịch của từng tài sản. Nhờ đó, nhà đầu tư nắm được diễn biến giá, thanh khoản và cung cầu trên thị trường.

Với tổ chức phát hành, nghĩa vụ công bố thông tin kéo dài từ trước khi chào bán đến khi hoàn thành cam kết với nhà đầu tư. Mọi thông tin phải được đăng cùng lúc trên website của tổ chức phát hành và của sàn.

Trước khi chào bán, tổ chức phát hành phải công bố bản cáo bạch. Nếu sửa đổi bản cáo bạch, phần thay đổi phải được công bố trong 24 giờ. Kết quả đợt chào bán được công bố trong 7 ngày kể từ khi kết thúc.

Khi quyết định thay đổi điều kiện, đặc điểm của tài sản đã phát hành, tổ chức phát hành cũng có 24 giờ để công bố. Sau đó, cứ 6 tháng một lần, đơn vị này phải cập nhật tình hình thực hiện các cam kết nêu trong bản cáo bạch cho đến khi hoàn thành.

Sự cố công nghệ phải báo cáo trong vòng 24h

Về chế độ báo cáo, Thông tư quy định chậm nhất 15 giờ hằng ngày, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động giao dịch tài sản mã hóa trong ngày giao dịch liền trước.

Định kỳ vào ngày 10 hằng tháng, tổ chức phải thực hiện báo cáo về tình hình thị trường giao dịch của tháng liền trước theo quy định. Thông tư cũng quy định chế độ báo cáo đối với hoạt động tự doanh, lưu ký tài sản mã hóa và việc duy trì điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Đối với sự cố công nghệ thông tin ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch cho khách hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện sự cố, trong đó mô tả sự cố và phương án khắc phục.

Với tổ chức phát hành tài sản mã hóa, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành, tổ chức phải công bố thông tin về kết quả chào bán, phát hành. Định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành cho đến khi hoàn thành toàn bộ cam kết với nhà đầu tư được nêu trong bản cáo bạch (nếu có), tổ chức phát hành phải công bố thông tin về tình hình thực hiện các cam kết.