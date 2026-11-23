Hết niên hạn không đồng nghĩa mất quyền sở hữu

Một trong những vấn đề khiến người mua và người đang sinh sống tại chung cư quan tâm là liệu căn hộ có bị giới hạn quyền sở hữu trong 50 năm hay 70 năm như cách hiểu lâu nay. Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 đã làm rõ vấn đề này, phân biệt giữa thời hạn sử dụng công trình xây dựng và quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ.

Chung cư hết thời hạn sử dụng theo thiết kế không đồng nghĩa quyền tài sản của chủ căn hộ tự động chấm dứt. Ảnh: Ninh Phan.

Theo quy định mới, thời hạn sử dụng căn hộ, nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, gắn với yêu cầu bảo đảm quyền tài sản. Khi hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế, nhà chung cư phải được kiểm định để đánh giá chất lượng, khả năng tiếp tục sử dụng.

Đáng chú ý, hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế không đồng nghĩa tòa nhà lập tức phải phá dỡ. Kết quả kiểm định mới là căn cứ quan trọng để xác định công trình có thể tiếp tục được sử dụng, cần sửa chữa, gia cố hay buộc phải phá dỡ.

Trường hợp kết quả kiểm định cho thấy công trình vẫn bảo đảm an toàn, việc tiếp tục sử dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Ngược lại, nếu công trình không còn bảo đảm an toàn và không thể gia cố, cải tạo, sửa chữa để tiếp tục sử dụng thì phải phá dỡ.

Với chung cư chưa hết thời hạn nhưng hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn, luật yêu cầu sửa chữa, khắc phục.

Như vậy, mốc thời gian trong hồ sơ thiết kế là căn cứ xác định thời điểm phải đánh giá lại chất lượng công trình, chứ không phải thời điểm chấm dứt quyền sở hữu căn hộ của người dân.

Quyền lợi chủ căn hộ được bảo đảm thế nào?

Một nội dung quan trọng khác của Luật Nhà ở (sửa đổi) là cơ chế bảo đảm quyền tài sản của chủ sở hữu khi chung cư thuộc diện phải phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại.

Theo đó, tòa nhà phải phá dỡ không đồng nghĩa quyền tài sản hợp pháp của chủ căn hộ tự động chấm dứt. Chủ sở hữu vẫn được bảo đảm các quyền đối với tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình, bao gồm quyền mua bán, cho thuê, tặng cho, thừa kế, thế chấp và góp vốn theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, luật quy định rõ quyền của chủ sở hữu đối với diện tích đất có nhà chung cư khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại.

Chung cư Phương Đông Green Park (phường Yên Sở, Hà Nội). Ảnh: Ninh Phan.

Theo đó, các chủ sở hữu căn hộ được quyền tiếp tục sử dụng diện tích đất có nhà chung cư để thực hiện cải tạo, xây dựng lại thông qua việc đóng góp kinh phí theo quy định, đồng thời thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo pháp luật.

Trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tham gia xây dựng lại, pháp luật cho phép thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình cho chủ thể khác.

Quy định này cho thấy pháp luật không đặt ra việc cứ chung cư hết tuổi thọ thiết kế là người dân mất toàn bộ quyền lợi. Thay vào đó, quyền tài sản được xử lý gắn với phương án cải tạo, xây dựng lại, bồi thường và nghĩa vụ tài chính tương ứng...

Những quy định mới được kỳ vọng giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi lựa chọn căn hộ chung cư, nhất là trong bối cảnh nhà chung cư ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến tại các đô thị lớn.

Chị Trần Hậu, cư dân chung cư Phương Đông Green Park (phường Yên Sở, Hà Nội, cho biết, gia đình chị lựa chọn mua căn hộ chung cư với mong muốn có nơi ở ổn định lâu dài. Vì vậy, thông tin về thời hạn sử dụng chung cư từng khiến chị không khỏi băn khoăn.

“Điều người dân từng lo lắng không hẳn là tòa nhà được thiết kế sử dụng trong 50 năm hay 70 năm, mà là khi hết thời hạn đó, nếu chất lượng công trình vẫn còn tốt thì họ có được tiếp tục ở hay không. Còn nếu chung cư xuống cấp, buộc phải phá dỡ thì quyền lợi của những người đã bỏ tiền mua nhà sẽ được giải quyết như thế nào?”, chị Hậu chia sẻ.

Theo chị Hậu, quy định mới làm rõ việc phải kiểm định chất lượng công trình trước khi quyết định có tiếp tục sử dụng hay phá dỡ là điều người dân quan tâm. Tuy nhiên, điều quan trọng là quá trình thực hiện cần minh bạch, có sự tham gia của cư dân và bảo đảm quyền lợi chính đáng của chủ sở hữu.

Chị Hậu cho rằng, trường hợp chung cư phải xây dựng lại, người dân cần được thông tin rõ về phương án bố trí chỗ ở tạm thời, thời gian thi công, chi phí đóng góp và quyền lợi đối với căn hộ sau khi hoàn thành.