Đối tượng, nguyên tắc trực tiếp kiểm sát tại cơ sở giam giữ

Quy định này quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam của VKSND có thẩm quyền khi kiểm sát tại trại tạm giam, phân trại tạm giam thuộc trại tạm giam Công an cùng cấp, cấp dưới và Buồng tạm giữ của Đồn Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu cảng, Vùng Cảnh sát biển, Công an đặc khu (sau đây viết tắt là cơ sở giam giữ).

Đối tượng áp dụng gồm: VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND khu vực; lãnh đạo VKSND, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình trực tiếp kiểm sát tại cơ sở giam giữ.

Về nguyên tắc trực tiếp kiểm sát tại cơ sở giam giữ, Quy định nêu rõ: Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; các quy chế, quy định, hướng dẫn của VKSND tối cao về kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đúng phạm vi, kế hoạch kiểm sát. Đồng thời, bảo đảm sự vô tư, khách quan, kịp thời, hiệu quả, toàn diện và đầy đủ khi tiến hành hoạt động; bảo đảm sự phối hợp hiệu quả trong công tác.

VKSND có trách nhiệm chủ động tiếp nhận, cập nhật thường xuyên thông tin

Về công tác tiếp nhận thông tin về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, Quy định nêu rõ: VKSND có trách nhiệm chủ động tiếp nhận, cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn theo thẩm quyền, trong đó lưu ý những thông tin liên quan đến công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Đoàn công tác VKSND tối cao (Vụ 8) trực tiếp kiểm sát, gặp hỏi phạm nhân tại Trại giam Tân Lập, Bộ Công an. (Ảnh minh hoạ)

Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam được phản ánh từ các nguồn sau: Lệnh/Quyết định về tạm giữ, tạm giam; các báo cáo của VKSND cấp dưới; kết quả công tác trực tiếp kiểm sát; văn bản trao đổi của cơ sở giam giữ về thủ tục tiếp nhận, công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc người thân thích của họ; văn bản trao đổi, phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát với các cơ quan, đơn vị liên quan; kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông qua các nguồn thông tin khác về tình hình công tác tạm giữ, tạm giam.

Thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị

Theo Quy định, khi phát hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc thi hành tạm giữ, tạm giam dẫn đến hậu quả để người bị tạm giữ, người bị tạm giam tự sát, trốn khỏi nơi giam, giữ, bị thương tích, thực hiện hành vi phạm tội mới hoặc trong việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã xâm phạm đến quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc các vi phạm nghiêm trọng khác thì Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có trách nhiệm thu thập tài liệu, báo cáo, đề xuất lãnh đạo Viện phụ trách (tại VKSND khu vực, VKSND cấp tỉnh) hoặc lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện phụ trách (tại VKSND tối cao) ban hành văn bản kháng nghị yêu cầu Thủ trưởng cơ sở giam giữ cùng cấp và cấp dưới đình chỉ ngay việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật.

Kháng nghị thực hiện theo Mẫu số 64/TH và Mẫu số 65/TG ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-VKSTC ngày 15/7/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ nghiêm trọng và phức tạp của vụ việc phát sinh tại cơ sở giam giữ, Phó Viện trưởng phụ trách cần chủ động xem xét, quyết định việc báo cáo trực tiếp Viện trưởng để xin ý kiến chỉ đạo.

Khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp trên hoặc cơ sở giam giữ thuộc thẩm quyền kiểm sát của VKSND cấp trên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có trách nhiệm thu thập các tài liệu có liên quan, báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Viện phụ trách báo cáo Viện kiểm sát cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định việc kháng nghị.

Khi phát hiện vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng không thuộc trường hợp kháng nghị theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc phát hiện thiếu sót, nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam thì Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có trách nhiệm thu thập tài liệu, báo cáo, đề xuất lãnh đạo Viện phụ trách (tại VKSND khu vực) hoặc lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện phụ trách (tại VKSND cấp tỉnh, VKSND tối cao) ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, tạm giam sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật hoặc áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật theo quy định.

Việc phát hiện vi phạm pháp luật và kiến nghị đối với cơ sở giam giữ khi trực tiếp kiểm sát định kỳ, đột xuất việc tạm giữ, tạm giam được thực hiện trong kết luận trực tiếp kiểm sát; vi phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và vi phạm pháp luật trong các trường hợp khác được kiến nghị bằng văn bản riêng thực hiện theo Mẫu số 62/TG ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-VKSTC.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 191/QĐ-VKSTC ngày 14/6/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam và buồng tạm giữ thuộc Đồn biên phòng.