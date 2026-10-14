Quy định mới về quản lý, tính hao mòn và khấu hao tài sản hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý

Thông tư số 151/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý. (Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 151/2026/TT-BTC nhằm thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ về quản lý, tính hao mòn và trích khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Thông tư này quy định chi tiết từ tiêu chuẩn, nguyên tắc quản lý cho đến nguyên giá, giá trị còn lại của hệ thống tài sản cố định đặc thù trên phạm vi cả nước. Theo đó, phạm vi điều chỉnh bao trùm nhiều lĩnh vực từ hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, công nghệ cao, thương mại, thông tin truyền thông đến hạ tầng văn hóa, thể thao, đô thị, bảo vệ môi trường, đê điều và cảng cá.

Đối với phần diện tích đất gắn liền với công trình kết cấu hạ tầng, Thông tư đưa ra các hướng dẫn cụ thể dựa trên từng hình thức giao đất. Trường hợp thuộc diện được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất để quản lý, việc xác định nguyên giá sẽ tuân thủ theo Thông tư số 141/2025/TT-BTC mà không thực hiện tính hao mòn hay trích khấu hao.

Trong khi đó, các trường hợp đất gắn liền với công trình khác không thuộc diện này sẽ không phải thực hiện việc xác định nguyên giá hay tính toán hao mòn tài sản. Đối với những tài sản kết cấu hạ tầng đặc thù theo quy định tại Nghị định số 178/2026/NĐ-CP, nguyên giá sẽ được quy ước là một đồng và không áp dụng việc thay đổi nguyên giá trong quá trình khai thác.

Các đối tượng quản lý có trách nhiệm theo dõi trên thuyết minh báo cáo tài chính, hạch toán riêng phần giá trị nâng cấp nhưng không tính hao mòn hay khấu hao. Mỗi tài sản hạ tầng sẽ được ghi nhận là một đối tượng kế toán độc lập với các chỉ tiêu giá trị được làm tròn theo quy định hiện hành.

Quy định mới cũng vạch rõ hướng xử lý đối với các loại tài sản trong những hoàn cảnh sử dụng khác nhau. Những tài sản không còn nhu cầu sử dụng nhưng chưa tính đủ hao mòn sẽ tiếp tục được theo dõi, bảo quản và tính hao mòn cho đến khi có quyết định xử lý chính thức.

Riêng các tài sản đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn vận hành tốt thì tiếp tục được sử dụng mà không cần tính toán thêm hao mòn, trừ khi phát sinh các trường hợp thay đổi nguyên giá.

Thông tư đồng thời quy định cụ thể năm trường hợp phải điều chỉnh nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng bao gồm kiểm kê theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đầu tư nâng cấp mở rộng, tháo dỡ hoặc lắp đặt thêm bộ phận, cũng như khi tài sản bị tổn thất nghiêm trọng do thiên tai hoặc sự cố bất khả kháng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 11 năm 2026.