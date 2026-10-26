Quy định mới về quản lý thu, chi bảo hiểm trong Quân đội

Thông tư quy định đối tượng áp dụng gồm các nhóm do Bộ Quốc phòng quản lý như: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; hạ sĩ quan, binh sĩ; học viên quân đội, học viên cơ yếu; công nhân và viên chức quốc phòng; công chức quốc phòng; người lao động làm việc theo hợp đồng; trí thức trẻ tình nguyện và các đối tượng khác theo quy định. Đồng thời, thông tư áp dụng đối với Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), BHXH Quân đội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở quân y và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện BHXH, BHTN, BHYT trong Bộ Quốc phòng.

Cán bộ Bệnh viện Quân y 120 tư vấn, khám sức khỏe cho quân nhân đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: MINH MẠNH

Về mức đóng, phương thức đóng và trách nhiệm đóng, thông tư quy định thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành về BHXH bắt buộc, BHTN và BHYT tương ứng với từng nhóm đối tượng. BHXH Quân đội thực hiện thu tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT của các đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng và chuyển tiền về BHXH Việt Nam theo quy định. Trường hợp người lao động và người sử dụng lao động đóng vượt số tiền phải thu, BHXH Quân đội thực hiện hoàn trả theo quy định.

Thông tư cũng quy định cụ thể việc cấp kinh phí chi các chế độ BHXH; chi tổ chức và hoạt động BHXH, BHTN, BHYT; chi chăm sóc sức khỏe ban đầu; chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại khu vực biển đảo xa bờ và tại cơ sở quân y. Việc chi trả các chế độ BHXH như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, phục viên, xuất ngũ, thôi việc và tử tuất được thực hiện căn cứ hồ sơ, quyết định hưởng chế độ của cấp có thẩm quyền và các quy định liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày được quy định tại khoản 1 Điều 18 và áp dụng từ ngày 1-10-2026. Thông tư số 37/2017/TT-BQP ngày 16-2-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn quản lý thu, chi BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòng hết hiệu lực kể từ ngày thông tư mới có hiệu lực.

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