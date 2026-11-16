Quy định mới về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định số 406/2026/NĐ-CP về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định quy định nguyên tắc, nội dung quản lý, sử dụng số lượng người làm việc; thẩm quyền, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ này.

Số lượng người làm việc được xác định phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng và yếu tố đặc thù của đơn vị. (Ảnh minh họa).

Đối tượng áp dụng gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, trừ đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Cụ thể, gồm đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, trực thuộc bộ, ở nước ngoài; đơn vị thuộc cục và tương đương thuộc bộ; thuộc chi cục và tương đương thuộc cục; thuộc Văn phòng thuộc bộ.

Ở địa phương, Nghị định áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, thành phố; thuộc cơ quan chuyên môn, chi cục và tương đương thuộc sở, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; các đơn vị thuộc UBND xã, phường, đặc khu.

Theo Nghị định, việc xác định, quản lý số lượng người làm việc phải tuân thủ nghiêm quy định của Đảng, pháp luật về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và tinh giản biên chế. Quá trình thực hiện phải bảo đảm khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

Số lượng người làm việc được xác định phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng và yếu tố đặc thù của đơn vị; đồng thời căn cứ định mức số lượng người làm việc, định mức kinh tế - kỹ thuật theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Trong đó, tỷ lệ người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trên tổng số người làm việc không thấp hơn tỷ lệ mức độ tự chủ tài chính của đơn vị. Các đơn vị phải sử dụng đúng, hiệu quả số lượng người làm việc được giao. Trường hợp pháp luật về giáo dục, khoa học và công nghệ hoặc pháp luật chuyên ngành khác có quy định khác thì thực hiện theo pháp luật chuyên ngành.

Căn cứ xác định số lượng người làm việc gồm vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí; việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính và tinh giản quy trình công việc. Thực tế quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao và mức độ tự chủ tài chính cũng là căn cứ để xác định.

Về thẩm quyền, người đứng đầu đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định giao, điều chỉnh số người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo giai đoạn 5 năm và hằng năm, phù hợp với Đề án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, cấp có thẩm quyền quyết định biên chế viên chức giai đoạn 5 năm của bộ, địa phương trên cơ sở kế hoạch do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế trình.

Căn cứ tổng biên chế được giao, Bộ Nội vụ trình cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ quyết định giao tổng biên chế viên chức giai đoạn 5 năm của từng bộ. Trên cơ sở này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định giao biên chế hằng năm cho từng bộ trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch, sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu bộ quyết định giao hoặc phân cấp giao biên chế hằng năm cho từng đơn vị thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 năm trước liền kề năm kế hoạch, trong tổng biên chế được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.

Tại địa phương, căn cứ tổng biên chế giai đoạn 5 năm được giao, cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế quyết định giao biên chế viên chức hằng năm cho từng địa phương trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

UBND cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế ở địa phương trước khi trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế hằng năm cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý ở cấp tỉnh và tổng biên chế ở từng cấp xã trước ngày 15/10. Việc giao phải nằm trong tổng biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao.

UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế hằng năm cho từng đơn vị thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 năm trước liền kề năm kế hoạch, trong tổng biên chế được HĐND cấp tỉnh giao.

Cũng trước ngày 31/10, người đứng đầu bộ, UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã quyết định giao, điều chỉnh số người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cho từng đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý. Tỷ lệ người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp phải bảo đảm không thấp hơn tỷ lệ mức độ tự chủ tài chính của đơn vị.

Nghị định số 406/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/11/2026. Kể từ thời điểm này, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đã được bãi bỏ một phần theo Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, hết hiệu lực thi hành.