Quy định mới về quản lý, sử dụng biên chế công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 405/2026/NĐ-CP ngày 11/11/2026 quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Nghị định này quy định về nguyên tắc, nội dung quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; thẩm quyền và trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là bộ), UBND tỉnh, thành phố, UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố (gọi chung là địa phương) trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức hành chính sau:

1. Bộ, cơ quan ngang bộ (không bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ, bao gồm:

a) Văn phòng (nếu có), thanh tra (nếu có), vụ, cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của bộ;

b) Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của văn phòng, thanh tra (nếu có), vụ (nếu có) và tổ chức tương đương thuộc bộ;

c) Ban, phòng, văn phòng (nếu có), thanh tra (nếu có) thuộc cơ cấu tổ chức của cục và tổ chức tương đương thuộc bộ (sau đây gọi chung là cục thuộc bộ);

d) Chi cục và tổ chức tương đương thuộc cục thuộc bộ (sau đây gọi chung là chi cục thuộc cục thuộc bộ);

đ) Phòng và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc cục thuộc bộ;

e) Đội và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục và tổ chức tương đương thuộc cục loại 1 thuộc bộ.

2. UBND tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp tỉnh); cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh, bao gồm:

a) Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (gọi chung là sở);

b) Văn phòng (nếu có), phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và tổ chức tương đương (nếu có) thuộc cơ cấu tổ chức của sở;

c) Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục và tổ chức tương đương thuộc sở;

d) Tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh;

đ) Văn phòng (nếu có), phòng, chi cục và tổ chức tương đương (nếu có) thuộc cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh;

e) Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục và tổ chức tương đương (nếu có) thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh.

3. UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp xã); cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, bao gồm:

a) Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã; b) Tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.

5. Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (gọi chung là cơ quan đại diện) thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế công chức theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện và quy định tại Nghị định này.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: VGP)

Nguyên tắc, nội dung xác định, quản lý, sử dụng biên chế công chức

Về nguyên tắc, Nghị định nêu rõ: Thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức và tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Xác định biên chế công chức phù hợp với vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính và định mức biên chế công chức theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Bảo đảm sử dụng đúng, hiệu quả biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao.

Về nội dung quản lý, sử dụng biên chế công chức, theo Nghị định: Ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương, chính sách, quy định, quyết định và các văn bản liên quan về quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Xây dựng kế hoạch và giao biên chế công chức giai đoạn 5 năm và hằng năm; điều chỉnh biên chế công chức theo quy định của Nghị định này (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác).

Bố trí, sử dụng biên chế công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính trong tổng biên chế công chức đã được cơ quan có thẩm quyền giao.

Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc quản lý, sử dụng biên chế công chức theo quy định của Đảng, của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về các căn cứ xác định biên chế công chức gồm: Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính.

Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc.

Thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao.

Đối với cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị định này, ngoài các căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 nêu trên còn phải căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng và phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức (được bãi bỏ một phần theo Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 quy định về vị trí việc làm công chức) hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.