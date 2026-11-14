Quy định mới về quản lý, sử dụng biên chế công chức

Xác định biên chế công chức phù hợp với vị trí việc làm. Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn

Căn cứ xác định biên chế công chức

Nghị định quy định các căn cứ xác định biên chế công chức gồm:

1. Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính.

2. Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc.

3. Thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao.

4. Đối với cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại Nghị định này, ngoài các căn cứ quy định trên còn phải căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng và phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội.

Thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức

Nghị định nêu rõ: Căn cứ kế hoạch biên chế công chức giai đoạn 5 năm do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền trình, cấp có thẩm quyền quyết định biên chế công chức giai đoạn 5 năm của bộ, địa phương.

Căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nội vụ trình cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định giao tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm của từng bộ (bao gồm biên chế công chức của cơ quan đại diện).

Căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm của từng bộ do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm (không bao gồm biên chế công chức của cơ quan đại diện) đối với từng bộ trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu bộ ban hành quyết định giao hoặc phân cấp giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 năm trước liền kề năm kế hoạch trong tổng số biên chế công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.

Căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của địa phương theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng địa phương trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế ở địa phương trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh và tổng biên chế công chức hằng năm của từng chính quyền địa phương cấp xã trước ngày 15/10 năm trước liền kề năm kế hoạch trong tổng biên chế công chức do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của địa phương theo quy định của cấp có thẩm quyền giao. Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương cấp xã trong tổng biên chế công chức được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trước ngày 31/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm của cơ quan đại diện do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền giao và đề án tổng thể về tổ chức bộ máy, chỉ tiêu biên chế của cơ quan đại diện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan đại diện trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026.