Quy định mới về quản lý, phát triển cụm công nghiệp từ ngày 18/12/2026

Hoàn thiện chế độ báo cáo, quản lý cụm công nghiệp trên cả nước. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 69/2026/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2024/TT-BCT về chế độ báo cáo định kỳ, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Thông tư được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 303/2026/NĐ-CP, nhằm hoàn thiện công tác quản lý và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Một trong những nội dung đáng chú ý là thay thế Phụ lục I về các biểu báo cáo cụm công nghiệp, gồm 6 biểu mẫu, trong đó bổ sung hai biểu báo cáo chi tiết về tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp xã và cấp tỉnh.

Hệ thống biểu mẫu mới cập nhật các chỉ tiêu về tình hình thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; diện tích đất công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy; hoạt động của các dự án sản xuất, kinh doanh; lao động, doanh thu và bảo vệ môi trường.

Các biểu mẫu cũng phản ánh những loại hình cụm công nghiệp theo quy định mới, gồm cụm công nghiệp chuyên ngành, cụm công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp công nghệ cao và cụm công nghiệp sinh thái.

Về trách nhiệm báo cáo, UBND cấp xã thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động cụm công nghiệp trên địa bàn, gửi UBND cấp tỉnh và Sở Công Thương trước ngày 25/6 và ngày 25/12 hằng năm.

Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh, gửi UBND cấp tỉnh và Bộ Công Thương (qua Cục Công nghiệp) trước ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm. Thông tư cũng bổ sung quy định đối với cụm công nghiệp nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên nhằm bảo đảm thống nhất thông tin, tránh chồng chéo.

Bên cạnh đó, Thông tư hướng tới chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước, thuộc định hướng triển khai Dự án “Phát triển Bộ Công Thương số” giai đoạn 2026 - 2030.

Thông tư đồng thời thay thế Phụ lục II về một số mẫu văn bản quản lý, phát triển cụm công nghiệp; cập nhật thông tin về dự án, loại hình cụm công nghiệp, ngành nghề thu hút đầu tư và tên cơ quan quản lý nhà nước, thay thế Cục Công Thương địa phương bằng Cục Công nghiệp.

Thông tư số 69/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2026.