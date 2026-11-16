Quy định mới về quản lý biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ ban hành Nghị định số 406/2026/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa.

Nghị định số 406/2026/NĐ-CP do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành ngày 11/11/2026, quy định nguyên tắc, nội dung quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời xác định thẩm quyền, trách nhiệm của các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Quy định áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng không thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định về đối tượng áp dụng của Nghị định.

Xác định số lượng người làm việc theo vị trí và mức độ tự chủ tài chính

Theo Nghị định, việc xác định, quản lý số lượng người làm việc phải tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật về quản lý, sử dụng nhân sự, tinh giản biên chế; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Số lượng người làm việc tại từng đơn vị được xác định trên cơ sở vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất công việc và những yếu tố đặc thù. Đồng thời, phải căn cứ vào định mức số lượng người làm việc, định mức kinh tế - kỹ thuật theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Một nội dung đáng chú ý là quy định về tỷ lệ người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp. Theo đó, tỷ lệ này trên tổng số lượng người làm việc của đơn vị không được thấp hơn tỷ lệ mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định cũng xác định ba nhóm căn cứ để tính toán số lượng người làm việc, gồm: Vị trí và khối lượng công việc thực tế; yêu cầu phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính; tình hình sử dụng nhân sự được giao cùng mức độ tự chủ tài chính của từng đơn vị.

Đối với các lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ hoặc lĩnh vực khác có quy định chuyên ngành riêng về xác định, quản lý số lượng người làm việc, việc thực hiện tuân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Phân định thẩm quyền giao biên chế giữa các cấp quản lý

Nghị định quy định rõ thẩm quyền quyết định giao và điều chỉnh số lượng người làm việc theo mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, người đứng đầu được quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo kế hoạch 5 năm và hằng năm. Việc quyết định phải phù hợp với đề án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, việc giao biên chế viên chức thực hiện theo kế hoạch và tổng biên chế được cấp có thẩm quyền quyết định.

Ở cấp bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định giao biên chế viên chức hằng năm cho từng bộ trước ngày 1/10 của năm liền trước năm kế hoạch, sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở tổng biên chế được giao, người đứng đầu bộ quyết định hoặc phân cấp giao biên chế viên chức cho từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10.

Đối với địa phương, UBND cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế trước khi trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế viên chức hằng năm cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và tổng biên chế viên chức của từng đơn vị hành chính cấp xã. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/10 của năm liền trước năm kế hoạch.

Tiếp đó, UBND cấp xã trình HĐND cấp xã quyết định giao biên chế viên chức cho từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm trong tổng biên chế được HĐND cấp tỉnh giao. Thời hạn thực hiện trước ngày 31/10.

Cũng trước ngày 31/10, UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã thực hiện giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tỷ lệ tương ứng với mức độ tự chủ tài chính theo quy định.

Nghị định số 406/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/11/2026. Kể từ thời điểm này, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đã được bãi bỏ một phần theo Nghị định số 232/2026/NĐ-CP, hết hiệu lực thi hành.