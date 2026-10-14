Quy định mới về phí, lệ phí trong lĩnh vực an ninh mạng

Từ ngày 9/10, áp dụng mức thu phí, lệ phí mới trong lĩnh vực an ninh mạng. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 152/2026/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an ninh mạng. Thông tư thay thế Thông tư số 269/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin trước đây.

Theo quy định mới, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng khi thêm một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 2 triệu đồng. Đối với thủ tục cấp đổi giấy phép do thay đổi tên hoặc người đại diện theo pháp luật, mức phí là 3 triệu đồng; trường hợp thay đổi một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ cũng áp dụng mức 3 triệu đồng. Phí thẩm định bổ sung một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 1 triệu đồng, trong khi phí thẩm định gia hạn giấy phép ở mức 500.000 đồng.

Đối với hoạt động thẩm định, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy trong lĩnh vực an ninh mạng, mức phí thẩm định chứng nhận hợp quy lần đầu là 5 triệu đồng; thẩm định công bố hợp quy, hợp chuẩn là 100.000 đồng; thẩm định chứng nhận hợp chuẩn lần đầu là 5 triệu đồng.

Thông tư cũng quy định lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an ninh mạng lần đầu là 200.000 đồng, cấp lại là 100.000 đồng. Với giấy chứng nhận tên định danh người gửi sử dụng trong hoạt động quảng cáo trên mạng, lệ phí cấp lần đầu là 200.000 đồng; cấp lại hoặc gia hạn là 100.000 đồng.

Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định, cấp các loại giấy phép, chứng nhận thuộc phạm vi điều chỉnh có trách nhiệm nộp phí, lệ phí theo mức quy định. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định, cấp phép và chứng nhận là đơn vị tổ chức thu.

Toàn bộ số tiền thu được, bao gồm cả khoản lãi phát sinh trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu, phải nộp vào ngân sách nhà nước. Kinh phí phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ và tổ chức thu phí, lệ phí được bảo đảm từ ngân sách nhà nước trong dự toán của đơn vị thu theo quy định.

Thông tư số 152/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 9/10/2026. Cùng thời điểm, Thông tư số 269/2016/TT-BTC hết hiệu lực.