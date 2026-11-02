Quy định mới về phí, lệ phí ngoại giao tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư này quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao và các lĩnh vực khác (gọi chung là phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao) áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư này áp dụng đối với người nộp phí, lệ phí, tổ chức thu phí, lệ phí và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Mức thu phí, lệ phí

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao (Phụ lục I và Phụ lục II) ban hành kèm theo Thông tư này.

Cụ thể, về mức thu lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao, Thông tư nêu rõ mức thu lệ phí cấp mới hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 70 USD/quyển; hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn mức thu 35 USD/quyển; gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 30 USD/quyển; mức phí 150 USD/quyển áp dụng với trường hợp cấp lại do để hỏng hoặc mất.

Lệ phí quốc tịch mức 250 USD/người áp dụng với trường hợp xin nhập quốc tịch; mức 200 USD/người áp dụng với trường hợp xin trở lại quốc tịch hoặc xin thôi quốc tịch.

Về mức thu phí trong lĩnh vực ngoại giao, Thông tư nêu rõ mức thu phí thị thực các loại như sau: Loại thị thực có giá trị nhập xuất cảnh 01 lần mức thu 25 USD/chiếc; loại có giá trị nhập xuất cảnh nhiều lần được quy định như sau: Loại có giá trị đến 03 tháng mức thu 50 USD/chiếc; loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng mức thu 95 USD/chiếc; loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm mức thu 135 USD/chiếc…

Phí cấp Giấy miễn thị thực là 10 USD/chiếc. Phí xác nhận người có quốc tịch Việt Nam; người có gốc Việt Nam; liên quan đến quốc tịch theo yêu cầu của công dân; xác nhận một số nội dung cụ thể khác theo yêu cầu của công dân (còn sống, đang cư trú tại sở tại, hiện có con đang học tại trường A, B,...) là 20 USD/bản. Phí xác minh giấy tờ, tài liệu (không kể tiền cước phí) 50 USD/hồ sơ/bản. Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 20 USD/lần/người…

Các trường hợp miễn phí, lệ phí

Theo Thông tư, miễn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao đối với các trường hợp sau đây:

Người nước ngoài là khách mời (kể cả vợ hoặc chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc chồng và các con cùng đi theo khách mời) của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ; hoặc do lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mời với tư cách cá nhân.

Viên chức, nhân viên hành chính kỹ thuật của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự nước ngoài và Cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên gia đình (gồm vợ hoặc chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc chồng và các con chưa thành niên) theo nguyên tắc có đi có lại.

Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông hoặc giấy tờ đi lại thay hộ chiếu do nước ngoài cấp được miễn phí thị thực theo nguyên tắc có đi có lại.

Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện công việc cứu trợ hoặc giúp đỡ nhân đạo cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Người nước ngoài vào Việt Nam theo lời mời trao đổi giữa các bộ, ngành, tỉnh, thành phố theo nguyên tắc có đi có lại.

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Các trường hợp do nhu cầu đối ngoại cần tranh thủ hoặc vì lý do nhân đạo, công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc gặp rủi ro.

Các trường hợp xin cấp thị thực nhưng được miễn phí thị thực theo quy định của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo thỏa thuận song phương.

Miễn lệ phí quốc tịch (xin nhập quốc tịch Việt Nam, xin trở lại quốc tịch Việt Nam) đối với các trường hợp sau:

Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 191/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Người không quốc tịch xin nhập quốc tịch Việt Nam, người mất quốc tịch xin trở lại quốc tịch Việt Nam mà có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức, hội đoàn người Việt Nam ở nước sở tại.

Người gốc Việt Nam di cư từ Lào được cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành thủ tục đăng ký theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam và Lào.

Theo Thông tư, miễn lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn đối với người phải về nước theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân.

Miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đối với các trường hợp sau:

Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em.

Người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi.

Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo.

Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có lợi cho việc thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 22 Nghị định số 227/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về thúc đẩy tham gia tổ chức, diễn đàn, mạng lưới hợp tác; hội nhập quốc tế của địa phương; khoán chi nghiên cứu phục vụ hội nhập quốc tế và một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội./.