Từ năm 2027, bổ sung quy định về chuyển đổi văn bản công chứng. (Ảnh minh họa)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 413/2026/NĐ-CP ngày 16/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. Nghị định bổ sung quy định về chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử.

Theo Nghị định, văn bản công chứng điện tử bao gồm văn bản được tạo lập trực tiếp trên môi trường điện tử theo quy trình công chứng điện tử trực tiếp hoặc trực tuyến; văn bản công chứng giấy được chuyển đổi thành văn bản công chứng điện tử theo quy định, có chữ ký số của công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi.

Văn bản công chứng điện tử phải có mã phản hồi nhanh (QR-Code), đường liên kết, mã số hoặc hình thức ký hiệu riêng khác để tham chiếu, kiểm tra tính xác thực. Việc ký số của công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng đối với văn bản chuyển đổi nhằm xác nhận việc chuyển đổi hình thức, không phải thực hiện lại thủ tục công chứng giao dịch.

Một nội dung đáng chú ý là Nghị định 413/2026/NĐ-CP bổ sung Điều 47a, quy định việc chuyển đổi giữa văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người tham gia giao dịch hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển đổi do công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng tiến hành. Trường hợp hồ sơ công chứng được chuyển giao cho tổ chức khác lưu trữ, công chứng viên của tổ chức đang lưu trữ hồ sơ thực hiện chuyển đổi. Đối với công chứng điện tử trực tuyến, việc chuyển đổi do tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thực hiện.

Nghị định quy định văn bản sau chuyển đổi phải bảo đảm tính toàn vẹn so với bản gốc, có thông tin nhận diện, xác nhận hình thức chuyển đổi và chữ ký theo quy định. Văn bản đáp ứng đầy đủ điều kiện có giá trị như bản gốc theo khoản 4 Điều 64 của Luật Công chứng. Việc chuyển đổi không làm thay đổi nội dung, thời điểm có hiệu lực và giá trị pháp lý của bản gốc.

Văn bản sau chuyển đổi và thông tin liên quan phải được lưu trong hồ sơ công chứng, liên kết với bản gốc và cập nhật vào cơ sở dữ liệu công chứng. Việc chuyển đổi không thay thế nghĩa vụ lưu trữ bản gốc và hồ sơ công chứng.

Bên cạnh đó, Nghị định sửa đổi phạm vi giao dịch được áp dụng công chứng điện tử. Công chứng điện tử trực tiếp được áp dụng đối với các giao dịch, trừ hợp đồng ủy quyền theo Điều 57 của Luật Công chứng. Công chứng điện tử trực tuyến được áp dụng đối với các giao dịch, trừ di chúc và giao dịch mà tại mỗi điểm cầu không có ít nhất 01 người trực tiếp tham gia giao kết, ký số trước sự chứng kiến trực tiếp của công chứng viên.

Nghị định số 413/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027. Riêng Điều 4, 5, 6 và 7 có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2026.