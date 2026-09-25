Quy định mới về Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia thực hiện đăng ký kinh doanh trực tuyến. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2624/QĐ-BTC quy định phạm vi, nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia, thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định kèm quyết định, nền tảng phục vụ đăng ký thành lập và giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống đồng thời hỗ trợ quản lý các chủ thể kinh doanh sau đăng ký; công bố, cung cấp và tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh.

Đối với người nộp hồ sơ, nền tảng cho phép thực hiện quy trình trực tuyến từ đăng nhập bằng tài khoản VNeID, tạo hồ sơ, tải tài liệu, xác thực và nộp hồ sơ đến theo dõi tiến độ, nhận thông báo và kết quả điện tử. Những dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh có thể được khai thác để thay thế một số thông tin phải kê khai hoặc thành phần hồ sơ theo quy định.

Nền tảng cũng cung cấp công cụ tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản như tình trạng hoạt động, mã số và người đại diện theo pháp luật của chủ thể kinh doanh. Người dùng có thể kiểm tra tên dự kiến đăng ký, tra cứu mã QR trên giấy chứng nhận để xác thực tài liệu và tìm thông tin về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thông tin chuyên sâu được cung cấp có thu phí theo quy định.

Bên cạnh đó, nền tảng có các dịch vụ công bố thông tin đăng ký kinh doanh, thanh toán điện tử và hỗ trợ người dùng trực tuyến. Đối với cơ quan nhà nước, hệ thống cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng ký kinh doanh với các hệ thống liên quan, phục vụ giải quyết thủ tục và công tác quản lý.

Nền tảng được xây dựng, vận hành và quản lý bởi Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể thuộc Bộ Tài chính, theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 377/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.