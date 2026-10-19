Quy định mới về năng lực thực hành nghề cho giảng viên, giáo viên

Năng lực thực hành nghề được đánh giá trực tiếp

Thông tư 87/2026/TT-BGDĐT quy định Khung chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành nghề cho giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành. Một điểm đáng chú ý là cơ chế đánh giá trực tiếp, công nhận năng lực, tạo điều kiện cho những người đã có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế được xem xét cấp chứng chỉ mà không nhất thiết phải tham gia khóa bồi dưỡng.

Theo quy định được giới thiệu, nhà giáo hoặc người có nguyện vọng trở thành nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nếu có văn bằng chuyên môn phù hợp và tích lũy ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy thực hành hoặc làm việc thực tế tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có thể đăng ký đánh giá trực tiếp tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện.

Người đạt yêu cầu qua Hội đồng đánh giá sẽ được công nhận và cấp Chứng chỉ năng lực thực hành nghề mà không bắt buộc tham gia khóa bồi dưỡng. Cơ chế này hướng tới ghi nhận năng lực đã tích lũy qua quá trình giảng dạy hoặc làm việc thực tế, đồng thời góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí.

Khung chương trình cũng thống nhất các yêu cầu tối thiểu về mục tiêu, chuẩn đầu ra, thời lượng, cấu trúc mô-đun và nội dung bồi dưỡng. Các nội dung tập trung phát triển kỹ năng nghề cốt lõi, khả năng vận dụng quy trình kỹ thuật, xử lý tình huống chuyên môn và hướng dẫn thực hành an toàn, hiệu quả.

Bồi dưỡng năng lực thực hành nghề cho giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành theo quy định mới. (Ảnh minh họa).

Bổ sung kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng xanh

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, chương trình bồi dưỡng cập nhật nội dung ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm chuyên dụng, an toàn thông tin và an ninh mạng. Các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phát triển xanh và phát triển bền vững cũng được tích hợp vào hoạt động nghề nghiệp.

Chương trình ưu tiên thực hành, thực tập và trải nghiệm công nghệ tại doanh nghiệp nhằm tăng khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào môi trường làm việc thực tế.

Đáng chú ý, Hội đồng thẩm định chương trình và Hội đồng đánh giá năng lực phải có ít nhất 1/3 thành viên là chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, người có kỹ năng nghề cao hoặc nghệ sĩ, nghệ nhân đang trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Quy định này góp phần tăng sự tham gia của những người có kinh nghiệm thực tiễn vào quá trình xây dựng chương trình và đánh giá năng lực nghề.

Cơ sở đào tạo được tự chủ xây dựng chương trình

Thông tư quy định các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được tự chủ xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình chi tiết, giáo trình, học liệu. Việc tự chủ gắn với yêu cầu quản lý dữ liệu số nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ.

Theo đó, dữ liệu về cấp và quản lý Chứng chỉ năng lực thực hành nghề phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp, phục vụ công khai, tra cứu và hậu kiểm.

Quy định cũng có điều khoản chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi của người học. Các khóa bồi dưỡng đã tuyển sinh hoặc khai giảng trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ theo chương trình đã được phê duyệt cho đến khi kết thúc khóa học. Các Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề đã cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng.

Thông tư 87/2026/TT-BGDĐT hướng tới chuẩn hóa năng lực thực hành của đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đồng thời tăng cường gắn kết giữa đào tạo, công nghệ và yêu cầu thực tế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.