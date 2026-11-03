Quy định mới về mức phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao

Thông tư số 163/2026/TT-BTC áp dụng đối với người nộp phí, lệ phí, tổ chức thu phí, lệ phí và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao (Phụ lục I và Phụ lục II) ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư cũng quy định về việc miễn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao đối với các trường hợp: người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện công việc cứu trợ hoặc giúp đỡ nhân đạo cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam; người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng…

Bên cạnh đó, miễn lệ phí quốc tịch (xin nhập quốc tịch Việt Nam, xin trở lại quốc tịch Việt Nam) đối với các trường hợp người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 191/2025/NĐ-CP…

Về cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, Thông tư số 163/2026/TT-BTC quy định miễn phí đối với trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo; người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật…

Thông tư số 163/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026, trừ quy định tại Phần C Phụ lục I (lệ phí hộ tịch) và Phần C Phụ lục II (khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch) ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027./.