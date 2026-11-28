Quy định mới về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nghị định này quy định chi tiết khoản 3 Điều 44 Luật số 84/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 41/2024/QH15 về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối tượng áp dụng gồm: Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật số 41/2024/QH15; các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định quy định mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, i và l khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2 Luật số 41/2024/QH15, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo mức đóng và thời điểm áp dụng tương ứng như sau:

a) Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2027.

b) Mức đóng bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2028.

c) Mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong 12 tháng kể từ tháng thành lập hoặc chuyển đổi đối với doanh nghiệp mới thành lập từ hợp tác xã hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh, có từ 01 đến 10 người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quy định này áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập hoặc chuyển đổi kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2030.

d) Trong thời gian áp dụng mức đóng bằng 0% quy định tại điểm c khoản này, nếu doanh nghiệp có trên 10 người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì kể từ tháng có trên 10 người lao động, doanh nghiệp thực hiện mức đóng quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này tương ứng với thời điểm áp dụng.

đ) Thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại các điểm c và d khoản này được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo quy định tại khoản 1 nêu trên; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Điều khoản chuyển tiếp

1. Hồ sơ đề nghị áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được giải quyết xong thì không tiếp tục xem xét, giải quyết; người sử dụng lao động thực hiện mức đóng theo quy định tại Điều 3 Nghị định này kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Người sử dụng lao động đã được quyết định áp dụng mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà thời hạn áp dụng chưa kết thúc thì tiếp tục áp dụng mức đóng bằng 0,3% cho đến hết thời hạn theo quyết định đã ban hành. Sau khi hết thời hạn này, người sử dụng lao động thực hiện mức đóng quy định tại Điều 3 Nghị định này.

3. Đối với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức 03 tháng hoặc 06 tháng một lần mà kỳ đóng có thời gian trước và sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được xác định tương ứng với từng khoảng thời gian trước và sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2027. Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và khoản 2 Điều 43 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc hết hiệu lực thi hành từ khi Nghị định này có hiệu lực thi hành./.