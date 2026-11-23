Thông tư số 66/2026/TT-BCT quy định việc xây dựng, đánh giá, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, nhiệm vụ, kế hoạch khuyến công quốc gia. Ảnh minh họa

Hoàn thiện quy trình quản lý hoạt động khuyến công

Thông tư số 66/2026/TT-BCT được Bộ Công Thương ban hành ngày 6/10/2026, quy định việc xây dựng, đánh giá, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, nhiệm vụ, kế hoạch khuyến công quốc gia.

Văn bản đồng thời quy định về tạm ứng, thanh toán và quyết toán kinh phí khuyến công quốc gia, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng mục tiêu và quy định.

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng các đề án, nhiệm vụ và kế hoạch khuyến công phải phù hợp với chủ trương, chính sách, chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đồng thời bảo đảm sự phù hợp với quy hoạch quốc gia và quy hoạch tỉnh.

Đáng chú ý, các hoạt động khuyến công được định hướng thúc đẩy đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Đây là những nội dung có liên quan trực tiếp đến yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Trong quá trình triển khai, Thông tư quy định việc đánh giá đề án khuyến công quốc gia phải bảo đảm tính khách quan, công khai, đúng phạm vi và phù hợp với tính chất của từng đề án.

Đối với đề án thuộc phạm vi Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất, Sở Công Thương tổ chức đánh giá cấp cơ sở.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Cục Công nghiệp tổ chức đánh giá cấp Bộ, tổng hợp các đề án, nhiệm vụ dự kiến đưa vào kế hoạch khuyến công quốc gia.

Cục Công nghiệp tiếp tục thực hiện thẩm định kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt theo quy định.

Việc xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình đánh giá, thẩm định và phê duyệt góp phần bảo đảm tính thống nhất khi tổ chức thực hiện các chương trình khuyến công.

Doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị đề án

Một nội dung đáng chú ý của Thông tư số 66/2026/TT-BCT là quy định một đối tượng thụ hưởng có thể được xem xét hỗ trợ nhiều nội dung hoạt động khuyến công trong cùng năm ngân sách.

Quy định này tạo cơ sở để xem xét nhu cầu hỗ trợ theo từng nội dung hoạt động, thay vì mặc nhiên giới hạn một đối tượng chỉ được tham gia một nội dung hỗ trợ trong năm.

Tuy nhiên, việc được xem xét hỗ trợ nhiều nội dung không đồng nghĩa mọi cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đều đương nhiên được cấp kinh phí.

Các đề án phải đáp ứng yêu cầu về đối tượng, nội dung, điều kiện và quy trình xét duyệt theo quy định pháp luật liên quan.

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở công nghiệp nông thôn, việc tiếp cận hoạt động khuyến công cần bắt đầu từ việc xác định nhu cầu thực tế trong sản xuất, kinh doanh.

Những nội dung như cải tiến dây chuyền, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm tác động môi trường cần được xem xét gắn với năng lực, điều kiện triển khai của từng cơ sở.

Khi xây dựng đề xuất tham gia chương trình khuyến công, doanh nghiệp cần quan tâm đến mục tiêu, nội dung, kết quả dự kiến và khả năng tổ chức thực hiện đề án.

Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, cung cấp thông tin chính xác và phối hợp với cơ quan chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xem xét, đánh giá.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phân biệt giữa quy định về trình tự quản lý kinh phí khuyến công quốc gia với các quy định xác định đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ cụ thể.

Thông tư số 66/2026/TT-BCT chủ yếu điều chỉnh quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí. Vì vậy, khi tìm hiểu chính sách, doanh nghiệp cần đối chiếu đồng thời các quy định có liên quan về hoạt động khuyến công, thay vì chỉ căn cứ vào một văn bản.

Từ góc độ quản lý nhà nước, việc hoàn thiện quy trình đánh giá, thẩm định, thanh toán và quyết toán góp phần tăng cường trách nhiệm trong sử dụng kinh phí, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được triển khai đúng mục đích.

Đối với các địa phương, việc lựa chọn đề án cần gắn với định hướng phát triển công nghiệp, điều kiện thực tế và khả năng tạo chuyển biến trong hoạt động sản xuất.

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải nâng cao năng suất, chất lượng và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, các chương trình khuyến công tiếp tục có vai trò hỗ trợ đổi mới phương thức sản xuất, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc Thông tư số 66/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 23/11/2026 là cơ sở để các cơ quan quản lý và đơn vị liên quan triển khai thống nhất quy trình thực hiện, quản lý kinh phí khuyến công quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn.