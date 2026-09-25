Quy định mới về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký ban hành Nghị định số 365/2026/NĐ-CP về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo.

Theo Nghị định, thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, nếu đáp ứng đủ điều kiện và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, có quyền kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định. Chỉ thương nhân được cấp Giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo.

Riêng thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định; không phải có Giấy chứng nhận, không phải thực hiện dự trữ lưu thông và trách nhiệm báo cáo theo quy định.

Về điều kiện kinh doanh, thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi có ít nhất 1 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và 1 cơ sở xay xát gạo đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Kho và cơ sở xay xát có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc được thuê của tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

Nghị định cũng quy định các trường hợp Bộ Công Thương xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận, trong đó có trường hợp thương nhân bị giải thể, phá sản; không duy trì điều kiện kinh doanh; kê khai không đúng thực tế về kho chuyên dùng, cơ sở xay xát hoặc có gian lận khác để được cấp Giấy chứng nhận; không duy trì mức dự trữ thóc, gạo theo quy định.

Đối với hoạt động nhập khẩu, thương nhân kinh doanh nhập khẩu gạo phải thông báo kế hoạch nhập khẩu gạo với Bộ Công Thương. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, thương nhân kinh doanh nhập khẩu gạo thực hiện đăng ký kế hoạch nhập khẩu gạo với Bộ Công Thương theo quy định.

Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2025/NĐ-CP, được tiếp tục kinh doanh xuất khẩu gạo theo thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã cấp, không phải đề nghị cấp lại, trừ trường hợp đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung theo quy định.