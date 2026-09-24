Quy định mới về kiến thức chương trình THPT trong giáo dục trung học nghề

Quy định được áp dụng đối với người học tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Thông tư quy định kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề, gồm danh mục môn học chung, môn học bắt buộc, môn học định hướng nghề nghiệp theo nhóm ngành, nghề và chương trình của 10 môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học và Giáo dục thể chất.

Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo chương trình môn học do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề không phải toàn bộ Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Ảnh minh hoạ: N.C.

Theo Thông tư, mục tiêu của phần kiến thức THPT là hoàn thiện học vấn phổ thông cho người học theo định hướng nghề nghiệp, tạo nền tảng để học nghề, tham gia thị trường lao động và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng về ngôn ngữ, toán học, ngoại ngữ, lịch sử, tin học, kinh tế, pháp luật và kiến thức khoa học phù hợp với lĩnh vực, nhóm ngành, nghề đào tạo. Chương trình đồng thời chú trọng phát triển năng lực số, năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và an toàn lao động.

Đáng chú ý, kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề không phải toàn bộ Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Đây là cấu phần kiến thức THPT có định hướng nghề nghiệp, được xây dựng trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông, lựa chọn những kiến thức cốt lõi, thiết thực và tổ chức phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục trung học nghề.

Kiến thức chương trình THPT được thực hiện trong 3 năm học, từ năm học thứ nhất (lớp 10) đến năm học thứ ba (lớp 12). Học sinh vào học năm học thứ nhất phải hoàn thành chương trình giáo dục THCS hoặc có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên. Mỗi năm học có 35 tuần; mỗi ngày học một buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 giờ học; mỗi giờ học 45 phút.

Chương trình gồm 3 nhóm môn học: môn học chung, môn học bắt buộc và môn học theo định hướng nghề nghiệp.

Các môn học chung áp dụng thống nhất gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Các môn học bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Tin học. Mỗi môn được thiết kế theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, gồm phần kiến thức cốt lõi và phần ứng dụng nghề nghiệp. Trong đó, phần ứng dụng nghề nghiệp đưa kiến thức môn học vào các bối cảnh, tình huống thực tiễn của nhóm ngành, nghề đào tạo.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chủ động cụ thể hóa phần ứng dụng nghề nghiệp theo ngành, nghề đào tạo và điều kiện thực tế của cơ sở.

Kết quả học tập của từng môn học, phần kiến thức THPT được ghi nhận làm cơ sở để bảo lưu, công nhận và chuyển đổi kết quả học tập khi người học chuyển trường, chuyển hình thức đào tạo hoặc thực hiện liên thông theo quy định của pháp luật.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cụ thể hóa kế hoạch giáo dục môn học, hướng dẫn tự học và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc điểm người học, ngành, nghề đào tạo và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhưng phải bảo đảm đầy đủ mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung cốt lõi của chương trình.