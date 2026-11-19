Ô-tô nhập khẩu qua cảng Tân Vũ, Hải Phòng. (Ảnh: Cảng Hải Phòng)

Nộp hồ sơ trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết

Văn bản hợp nhất số 127/2026/VBHN-NĐ-CP hợp nhất Nghị định số 60/2023/NĐ-CP và Nghị định số 14/2026/NĐ-CP của Chính phủ, liên quan hoạt động kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô-tô và linh kiện nhập khẩu.

Việc hợp nhất các quy định nhằm bảo đảm thực hiện các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), cũng như Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA).

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân nhập khẩu ô-tô chưa qua sử dụng thuộc loại M1 và linh kiện chưa qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền. Ô-tô và linh kiện nhập khẩu phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan được giao tổ chức thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận theo quy định.

Một trong những điểm đáng chú ý của văn bản là yêu cầu đẩy mạnh làm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, người nhập khẩu thực hiện lập và nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra trực tuyến thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới thực hiện nộp hồ sơ giấy.

Thời gian tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ và trả kết quả tối đa là 1 ngày làm việc. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu và hồ sơ hợp lệ, cơ quan kiểm tra thực hiện cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc Thông báo miễn kiểm tra trên hệ thống điện tử.

Quy định này được kỳ vọng giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp nhập khẩu.

Bỏ yêu cầu nộp một số giấy tờ, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Bên cạnh việc chuyển đổi phương thức tiếp nhận hồ sơ, văn bản hợp nhất cũng quy định cắt giảm một số thành phần giấy tờ không cần thiết, tránh yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin mà cơ quan quản lý đã có khả năng khai thác từ các hệ thống dữ liệu.

Ô-tô nhập khẩu nguyên chiếc qua cảng Tân Vũ, Hải Phòng. (Ảnh: Cảng Hải Phòng)

Đáng chú ý, đối với tài liệu chứng minh xuất xứ hàng hóa (C/O), doanh nghiệp không phải nộp nếu dữ liệu xuất xứ đã được chia sẻ từ cơ quan hải quan hoặc có thể khai thác trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu.

Đối với linh kiện cùng kiểu loại đã được cấp Thông báo miễn kiểm tra, doanh nghiệp không phải mở hồ sơ đăng ký kiểm tra cho các lô hàng tiếp theo. Thay vào đó, doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 12 tháng một lần với cơ quan kiểm tra.

Việc cắt giảm các thủ tục và giấy tờ trùng lặp không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động nhập khẩu, lưu thông hàng hóa, nâng cao tính minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Doanh nghiệp phải dừng bán xe lỗi trong 5 ngày làm việc

Không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, quy định mới còn nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Đặc biệt, trình tự xử lý và triệu hồi ô-tô có lỗi kỹ thuật được quy định cụ thể với những mốc thời gian rõ ràng.

Theo đó, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc từ khi nhận được thông báo triệu hồi của nhà sản xuất hoặc cơ quan kiểm tra, nhà nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản về việc dừng bán các xe thuộc diện triệu hồi trên thị trường.

Trong 10 ngày làm việc, doanh nghiệp phải báo cáo cụ thể nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật, biện pháp khắc phục và kế hoạch tổ chức triệu hồi.

Thông tin về việc triệu hồi cũng phải được công khai trên trang thông tin điện tử của người nhập khẩu, đại lý và Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đây là cơ sở để người tiêu dùng chủ động tra cứu, xác định phương tiện có thuộc diện triệu hồi hay không và phối hợp thực hiện các biện pháp khắc phục.

Đáng chú ý, cơ quan kiểm tra có quyền tạm dừng thủ tục chứng nhận chất lượng hoặc dừng thủ tục kiểm tra đối với ô-tô của cùng nhà sản xuất nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng trách nhiệm triệu hồi hoặc nhà sản xuất không phối hợp xử lý lỗi kỹ thuật.

Quy định này góp phần tăng trách nhiệm của nhà nhập khẩu và nhà sản xuất, hạn chế nguy cơ phương tiện có lỗi tiếp tục được đưa ra thị trường khi chưa được khắc phục.