Quy định mới về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo đó, doanh nghiệp có quyền xuất khẩu được xuất khẩu hàng hóa mua, gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp; doanh nghiệp có quyền nhập khẩu được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, khu vực hải quan riêng vào Việt Nam. Hàng hóa phải không thuộc danh mục cấm hoặc tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; trường hợp thuộc diện quản lý bằng giấy phép hoặc điều kiện phải đáp ứng đầy đủ quy định.

Về quyền phân phối, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán buôn, bán lẻ hàng hóa sản xuất, gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp. Một số hoạt động như bán lẻ, nhập khẩu và phân phối bán buôn một số mặt hàng, dịch vụ logistics, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, quản lý một số nền tảng thương mại điện tử và tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ phải có Giấy phép kinh doanh.

Việc cấp phép căn cứ cam kết mở cửa thị trường, điều kiện tiếp cận thị trường, pháp luật chuyên ngành và các yêu cầu về cạnh tranh, phát triển ngành, an ninh, trật tự xã hội. UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép kinh doanh. Trong một số trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia hoặc nền tảng thương mại điện tử quy mô lớn do nhà đầu tư nước ngoài chi phối, cơ quan cấp phép lấy ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 18/10/2026.