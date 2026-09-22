Quy định mới về hồ sơ và thời hạn kiểm tra nhà ở hình thành trong tương lai

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Quyết định 1649/QĐ-BXD, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh ký ngày 18/9. Thủ tục được sửa đổi dựa trên cơ sở Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Nghị định 96/2024 của Chính phủ và Nghị định 54/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.

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Theo đó, thủ tục "Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua" có mã số 1.012905. Sở Xây dựng là cơ quan tiếp nhận, kiểm tra và trả lời chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, trước khi ký hợp đồng bán hoặc cho thuê mua, phải gửi văn bản thông báo kèm một bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi có dự án. Hồ sơ gồm thông báo theo mẫu tại Phụ lục XV Nghị định 96/2024 và danh sách thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua.

Bộ hồ sơ pháp lý nộp lên Sở Xây dựng cần có giấy tờ về quyền sử dụng đất của dự án như quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Trường hợp thông tin trên giấy chứng nhận đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thì được thay thế bằng dữ liệu khi cơ sở dữ liệu được vận hành.

Về xây dựng, dự án phải có giấy phép xây dựng và hồ sơ đề nghị cấp phép nếu thuộc trường hợp phải xin phép. Với trường hợp được miễn giấy phép, chủ đầu tư phải nộp thông báo khởi công và hồ sơ thiết kế xây dựng. Ngoài ra, cần phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ được chấp thuận, phê duyệt. Riêng chung cư và tòa nhà hỗn hợp có nhà ở, công trình phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công phần móng.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có tối đa 15 ngày để kiểm tra điều kiện đưa nhà ở hình thành trong tương lai vào kinh doanh và trả lời bằng văn bản. Nếu nhà ở đủ điều kiện, cơ quan này thông báo cho chủ đầu tư. Trường hợp không đủ điều kiện, lý do phải được nêu rõ.

Nếu cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh không trả lời đúng hạn, doanh nghiệp có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định pháp luật. Thủ tục được thực hiện trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến, không phải nộp lệ phí.

Một điểm đáng chú ý là danh sách nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua phải thể hiện thông tin chi tiết về dự án và từng sản phẩm. Các thông tin gồm mã, tên dự án; mã, tên công trình; mã định danh tổ chức; mã tỉnh; loại nhà ở; vị trí; ký hiệu hoặc mã căn; diện tích sàn xây dựng và số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

Với căn hộ chung cư, vị trí phải ghi rõ số tầng. Đối với biệt thự và nhà ở riêng lẻ, danh sách phải thể hiện vị trí lô đất.

Doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, đồng thời bảo đảm nhà ở đáp ứng điều kiện được bán, cho thuê mua. Việc ký hợp đồng phải tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.