Quy định mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 148/2026/TT-BTC ngày 7/10/2026 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm 55 chỉ tiêu thuộc 3 nhóm: Đất đai, dân số; kinh tế; xã hội, môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê được phân công và phối hợp biên soạn các chỉ tiêu thống kê cấp xã.

DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2026, trừ trường hợp quy định về số lượt người đã được trợ giúp pháp lý tại hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

Toàn văn: Thông tư 148/2026/TT-BTC quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã.