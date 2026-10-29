Quy định mới về giao dịch ngoại tệ theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước sửa quy định giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép. Ảnh minh họa: canva.

Ngân hàng Nhà nước sửa quy định giao dịch ngoại tệ

Ngày 25/9/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà ký ban hành Thông tư số 48/2026/TT-Ngân hàng Nhà nước (Thông tư 48) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2021/TT-Ngân hàng Nhà nước về giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, có hiệu lực từ ngày 9/11/2026.

Thông tư 48 được sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 26/2021/TT-Ngân hàng Nhà nước và bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, khoản và phụ lục; thêm điều khoản thi hành và quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, việc ban hành Thông tư 48 nhằm cập nhật quy định phù hợp với Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 198/2026/NĐ-CP ngày 3/6/2026.

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được chuyển sang Cục Quản lý ngoại hối.

Quy định về giao dịch ngoại tệ theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính

Thông tư 48 đồng thời cập nhật theo định hướng cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ từ 7 ngày xuống 4 ngày theo Thông tư số 17/2026/TT-Ngân hàng Nhà nước ngày 19/5/2026.

Bên cạnh việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Thông tư số 48/2026/TT-Ngân hàng Nhà nước bổ sung và hoàn thiện một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng được phép, phù hợp với thực tiễn triển khai.

Các nội dung được điều chỉnh gồm quy định về phạt thanh toán chậm và các trường hợp được miễn phạt; tạm ngừng giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước; hướng dẫn thanh toán chuẩn; thẩm quyền ký, duyệt Đơn đề nghị giao dịch ngoại tệ và thẩm quyền ký xác nhận giao dịch với Ngân hàng Nhà nước.