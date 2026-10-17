Quy định mới về giá dịch vụ trông giữ xe tại Hà Nội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 5794/QĐ-UBND về việc ban hành “Giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố". Theo đó, Hà Nội sẽ áp giá trông giữ ôtô, xe máy theo hợp đồng tại một số khu vực đô thị lõi, cùng các mức phí theo lượt được phân chia theo khu vực và loại phương tiện.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/quy-dinh-moi-ve-gia-dich-vu-trong-giu-xe-tai-ha-noi-1761662.html