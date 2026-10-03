Quy định mới về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương. Cụ thể, có 12 nhóm vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y, bảo vệ động vật nguy cấp, thức ăn chăn nuôi và thủy sản.

Các vị trí gồm: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý hồ sơ giao, cho thuê, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; cấp, quản lý giấy phép môi trường; kiểm tra, xử phạt vi phạm về môi trường; cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; quản lý động vật nguy cấp, quý, hiếm; kiểm dịch động vật; kiểm lâm; kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và bệnh động vật; cấp phép, chứng nhận cơ sở sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; quản lý, bảo vệ nguồn lợi và an toàn thực phẩm thủy sản.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi tùy vị trí, từ đủ 2 đến 5 năm. Thời gian được tính từ khi quyết định hoặc văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ tại vị trí công tác có hiệu lực. Đối với người đã làm việc tại vị trí thuộc diện chuyển đổi trước ngày thông tư có hiệu lực, thời gian công tác trước đó được tính nối tiếp để xác định thời điểm chuyển đổi.