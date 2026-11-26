Từ ngày 15/1/2027, người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, kinh nghiệm, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ theo quy định mới của Chính phủ. (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Nghị định số 411/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam.

Nghị định gồm 5 chương, 23 điều, quy định các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; điều kiện tuyển dụng, ký kết hợp đồng; quyền và trách nhiệm của người nước ngoài, cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý có liên quan.

Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp, đại học, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ sở giáo dục khác.

Theo quy định, người nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tương ứng với vị trí công việc và các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài tại Việt Nam. Người thực hiện hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật Nhà giáo và pháp luật có liên quan.

Người đang trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc có liên quan theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền không được làm việc tại các cơ sở giáo dục.

Người nước ngoài cũng không được đảm nhiệm các vị trí mà pháp luật cấm hoặc hạn chế vì lý do quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nghị định ưu tiên người nước ngoài sử dụng thành thạo tiếng Việt hoặc có chứng chỉ tiếng Việt từ bậc 2/6 trở lên, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán Việt Nam.

Giáo viên ngoại ngữ bản ngữ tại trường mầm non phải thực tập tối thiểu 90 tiết

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, người nước ngoài làm công tác quản lý phải có trình độ đại học trở lên về quản lý giáo dục hoặc ngành đào tạo phù hợp với vị trí công việc và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý tại cơ sở giáo dục mầm non.

Người có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ cũng đáp ứng điều kiện chuyên môn đối với vị trí này.

Đối với người trực tiếp giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục trẻ em, Nghị định yêu cầu có trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngành giáo dục mầm non hoặc ngành, chuyên ngành phù hợp với hoạt động giáo dục, môn học, chuyên đề giảng dạy và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non.

Trường hợp có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ cũng đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định.

Riêng giáo viên nước ngoài giảng dạy ngoại ngữ là người bản ngữ phải có trình độ cao đẳng trở lên, có chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ tương ứng hoặc chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Đồng thời, những giáo viên này phải hoàn thành thời gian thực tập tối thiểu 90 tiết tại cơ sở giáo dục mầm non của Việt Nam và được cơ sở giáo dục xác nhận.

Giáo viên nước ngoài tại trường phổ thông phải đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Tại các cơ sở giáo dục phổ thông, người nước ngoài làm công tác quản lý phải có trình độ đại học trở lên về quản lý giáo dục hoặc ngành đào tạo phù hợp với vị trí công việc và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý tại cơ sở giáo dục phổ thông; hoặc có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

Đối với vị trí giảng dạy, người nước ngoài phải có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đào tạo phù hợp với môn học, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Người có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ cũng thuộc trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn.

Giáo viên ngoại ngữ là người bản ngữ phải có trình độ đại học trở lên và chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ tương ứng hoặc chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Đối với cả hai cấp học, người nước ngoài thuộc nhóm làm quản lý, giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục sử dụng ngoại ngữ phải có năng lực ngoại ngữ tương ứng tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trình độ B2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu.

Người bản ngữ hoặc người được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài ở trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ bằng ngoại ngữ tương ứng và có văn bằng tốt nghiệp được công nhận theo quy định được miễn yêu cầu này.

Nghị định số 411/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2027.